El aurinegro cerrará la fecha recibiendo a Juventud de Las Piedras en el Campeón del Siglo; antes jugarán Boston River con Cerro Largo.

El empate de Racing fue una buena noticia para Peñarol y sus pretensiones en el Apertura. Lo que debe hacer ahora el carbonero es ganar para acercarse y quedar a solo dos puntos, con nueve por jugar. La buena noticia cayó en un momento complejo para Peñarol porque los resultados recientes, tanto por el torneo doméstico como por la Libertadores, lo dejaron de capa caída.

La hora para empezar a revertir esto será las 20.30 de este lunes, cuando los dirigidos por Diego Aguirre reciban a Juventud de Las Piedras en el Campeón del Siglo. También puede ser la oportunidad precisa para revertir el presente en su estadio, donde Peñarol perdió las últimas tres veces que jugó: con Racing, Liverpool y Platense.

El DT prepara su mejor oncena para medirse con los pedrenses. Washington Aguerre volverá al arco; Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera serían los cuatro del fondo; Eric Remedi, Jesús Trindade y Roberto Fernández se repartirían la mitad de la cancha; Luis Miguel Angulo y Eduardo Darias estarían por delante, mientras que en ataque no faltará Matías Arezo.

Juventud, por su parte, va por la remontada en el Apertura, donde volvió a conseguir buenos puntos en los últimos partidos, aunque lo último fue la derrota en la hora ante Atlético Mineiro por la Libertadores. Su técnico, Sergio Blanco, podría parar en el Campeón del Siglo a Sebastián Sosa; Renzo Rabino, Patricio Pernicone, David Morosini y Emmanuel Mas; Emanuel Cecchini, Franco Pérez y Mateo Izaguirre; Juan Boselli, Alejo Cruz y Fernando Mimbacas.

Antes de Peñarol-Juventud abrirán el fútbol del lunes Boston River y Cerro Largo. Jugarán desde las 17.00 en el Campeones Olímpicos de Florida.

Así la fecha

A propósito del puntero, Racing empató 1-1 con Defensor Sporting. El partido fue parejo y, resumiendo, tuvo un tiempo para cada uno; el argentino Tomás Habib convirtió para la escuelita a los 40, y el paraguayo Brian Montenegro igualó a los 71 para los violetas. Ese punto dejó un sabor amargo en Racing, que buscaba ganar para exigir al resto. Sin embargo, pensando en Deportivo Maldonado, que estaba en la misma línea que Peñarol, la igualdad no fue tan mala, porque los fernandinos visitaron a Danubio y también consiguieron un punto. Empezó ganando la franja con gol del inoxidable Sebastián Fernández, y lo igualó Cristian Tabó. El Depor continúa a cuatro de Racing, pero Peñarol puede quedar segundo solo.

En la inauguración de la fecha, Albion goleó a Central Español 6-1. Después de un primer tiempo que terminó 1-0 para el palermitano (gol de Mariano Aguilera), el pionero hizo valer el hombre de más en el complemento y, de la mano de Hernán Toledo, de gran partido, dio vuelta el trámite y terminó goleando: Santiago Costa, José Álvarez, Agustín Vera, Álvaro López, Pablo Alcoba y Lucas Rodríguez hicieron los goles del ganador.

Con esta victoria Albion se colocó cuarto y quinto quedó Nacional, que también ganó. El tricolor se lo llevó 3-1 ante Liverpool, juego que tuvo de penal tres de los cuatro goles.

En Progreso se estrenó Tabaré Silva como DT e hizo valer aquello de que técnico que debuta no pierde, pero mejorado: ganó. El gaucho venció 2-1 a Wanderers en partido clave por la lucha de la permanencia. Nahuel López, en el inicio, y Diego Sánchez, de penal en la hora, le dieron la victoria a Progreso; Jonás Luna hizo el transitorio empate bohemio.

Además, Cerro y Montevideo City Torque igualaron 1-1 en partido con final de infarto. Parecía que lo ganaba Cerro cuando Alejo Macelli puso el 1-0 a los 86, pero lo igualó Esteban Obregón cuando se jugaba tiempo de descuentos.

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