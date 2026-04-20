En el repechaje disputado en Lima, Perú, las celestes vencieron 2-0 a Chile en el juego decisivo.

Fue un fin de semana repleto de enfrentamientos entre selecciones uruguayas y chilenas en el marco de torneos continentales con el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo en diferentes deportes. En fútbol femenino, las trasandinas ganaron 3-1 en el estadio Centenario y dejaron a las de Ariel Longo sin chances mundialistas. En el Sudamericano sub 17 de fútbol masculino, también fue triunfo chileno, aunque en ese caso los dos tenían el boleto asegurado. En hockey sobre césped, en tanto, las Cimarronas ganaron de visitante y clasificaron al Mundial 2027.

En beach handball también fue triunfo celeste en el repechaje disputado en Lima, Perú, para sellar el lugar en el máximo torneo de selecciones que será este año en Croacia, del 23 al 28 de junio.

Las dirigidas por Maximiliano Malfatti se impusieron 2-0 en sets a las chilenas, en parciales 16-14 y 22-12, con 15 goles de Ana Iglesias, la principal figura del equipo. Anteriormente, también habían vencido 2-0 a las trasandinas y por el mismo resultado a Perú en dos ocasiones. Justamente Iglesias fue la goleadora uruguaya en el torneo con 41 tantos.

El plantel de Uruguay estuvo compuesto por Brenda Planavia, Romina Boschiero, Cecilia Pedetti, Julieta Cabrera, Julia Rotundo, Lucía Alonso, Federica Cura, Sofía Olivera, Federica Durán y Ana Iglesias.

Clasificados y forma de disputa

El Mundial tendrá 16 participantes que se dividen en cuatro grupos de cuatro selecciones. Uruguay integrará el bombo 4 en el sorteo. Las primeras tres de cada zona avanzan a la segunda fase, mientras que las últimas jugarán la ronda de consolación para ubicarse entre los puestos 13 y 16. En la segunda fase, hay dos grupos de seis donde los cuatro mejores van a cuartos de final.

Además de Uruguay, tienen su lugar asegurado Croacia (anfitrión), Alemania (campeón defensor) y los clasificados Argentina, Brasil, Australia, Filipinas, Vietnam, España, Noruega, Países Bajos, Dinamarca y Grecia. Resta saber la selección africana y otra que llegará desde el repechaje.