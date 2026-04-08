O'Higgins ganó en el grupo de Boston River y el resto de los encuentros fueron empate; hoy habrá seis partidos con muchos jugadores uruguayos en cancha.

Comenzó la fase de grupos de la Copa Sudamericana; lamentablemente perdió el primer equipo uruguayo que salió a escena: Boston River cayó 1-0 con San Pablo en el estadio Centenario, en una inhóspita noche montevideana.

Por el mismo grupo, O'Higgins le ganó 2-0 a Millonarios en Chile con goles de Arnaldo Castillo y Francisco González. Thiago Vecino ingresó a los 86 en el ganador, mientras que Edgard Elizalde fue titular en el conjunto colombiano y fue amonestado; Guillermo de Amores estuvo en el banco.

En la próxima fecha Boston River viajará a Colombia en juego clave entre perdedores donde alguno puede empezar a despedirse temprano de la chance de clasificación. En Brasil, San Pablo va con O'Higgins.

Racing sufrió hasta el final

Racing visitó Bolivia y parecía tener una noche tranquila ante Oriente Petrolero. El 3-1 final no se ajusta al sufrimiento del equipo de Avellaneda, que sacó una pelota en la línea en tiempo de descuento cuando la diferencia era de un solo gol. Gonzalo Sosa y Gastón Martirena, con buen remate cruzado, pusieron en ventaja a los de Gustavo Costas; Thomaz Santos descontó de penal en el cierre del primer tiempo, y recién en el último suspiro de la noche Adrián Maravilla Martínez estampó el resultado final.

A puro empate

Barracas Central y Vasco da Gama igualaron sin goles en Argentina. Hubo uruguayos en cancha: José Luis Rodríguez completó todo el encuentro en el elenco brasileño, mientras que Jhonatan Candia salió a los 83 minutos, amonestado, en el locatario, donde Yonatthan Rak estuvo en el banco de suplentes pero no ingresó.

Alianza Atlético Sullana empató 1-1 con Tigre, en Perú. La visita se puso rápidamente en ventaja con gol de Joaquín Laso, mientras que Valentín Robaldo lo empató en el complemento para los locatarios. En el elenco argentino estuvo en el banco de suplentes Ramón Arias, pero no ingresó.

Partidos del miércoles: ¿qué uruguayos juegan y dónde verlos?

Destaca el debut de Montevideo City Torque recibiendo a Gremio de Porto Alegre en el estadio Centenario a las 21.30.

Además, saldrán a escena muchos de los 38 uruguayos que disputarán la fase de grupos de la Sudamericana. A las 19.00, Deportivo Riestra de Anthony Alonso va contra Palestino en Argentina, partido que será exclusivo de DirecTV y su plataforma digital DGo.

A la misma hora, en Paraguay, Recoleta recibe a San Lorenzo de Guzmán Corujo y Mathías de Ritis, televisado por ESPN 5, y Deportivo Cuenca va con Santos de Christian Oliva en la pantalla de ESPN 2.

En un partido repleto de uruguayos, a las 21.00 en Chile, jugarán Audax Italiano y Olimpia. En el locatario milita Diego Coelho, mientras que la visita es el equipo que más compatriotas tiene en su plantilla: Gastón Olveira, Sebastián Lentinelly, Bryan Bentaberry, Lucas Morales, Rodrigo Pérez, Alejandro Silva y Faustino Barone. Además, arbitrará Andrés Matonte, junto con Nicolás Tarán y Martín Soppi en las líneas, Gustavo Tejera de cuarto árbitro, y Christian Ferreira y Agustín Berisso en el VAR. Se verá en la pantalla de ESPN 5.

A las 21.30 debuta River, de Matías Viña, visitando a Blooming, de Matías Abisab, en encuentro exclusivo de DirecTV. La jornada copera se cierra a las 23.00 en Venezuela con el juego entre Academia Puerto Cabello, de Gerónimo Bortagaray y Pablo Lima, y Atlético Mineiro, en encuentro que llegará por ESPN 5.