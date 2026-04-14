Jugarán en el Gran Parque Central por la segunda fecha del torneo en un grupo que los tiene empatados.

La Copa Libertadores de América vuelve al Gran Parque Central y llega con todo lo que significa para Nacional, que tiene un récord de 53 participaciones en la historia de la copa, además de ser la trigésima presencia consecutiva desde 1997.

Los tricolores recibirán a Deportes Tolima a partir de las 19.00; se emitirá por ESPN 2 y Disney+. Ambos llegan tras empatar en la fecha inicial, por lo que en el grupo B todos tienen un punto (uruguayos, colombianos, Coquimbo Unido de Chile y Universitario de Perú). La lectura se hace sola: ganar significará despegarse.

Nacional no llega de la mejor forma ni en resultados ni en el plantel porque tiene algunas bajas importantes. En cuanto a la racha adversa, los dirigidos por Jorge Bava no han ganado en lo que va de abril. Perdieron con Central Español y con Deportivo Maldonado por el Apertura, empataron en Chile con Coquimbo, en un partido donde la victoria se les escapó en la hora. Su última victoria quedó atrás, a fines de marzo, ante Montevideo City Torque. Por el lado de las bajas, las más significativas son las del panameño Luis Mejía, el lateral derecho Emiliano Ancheta, el zurdo Camilo Cándido y el punta Gonzalo Carneiro.

Ante este panorama, es probable que Nacional se pare en el arranque con Ignacio Suárez; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Tomas Viera o Federico Bais; Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Nicolás Lodeiro; Tomás Verón Lupi, Juan Cruz de los Santos o Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.

Pese al momento deportivo, el Gran Parque Central volverá a lucir un buen marco de público, ya que la hinchada ha agotado varias tribunas y sectores de tribunas. La Abdón Porte, el Codo y la José María Delgado están agotadas, pero quedan entradas para la Atilio García, tanto la parte lateral como la central.

Café colombiano

Deportes Tolima llega como cuarto en la Liga Dimayor colombiana, donde ha jugado 16 partidos y acumula 27 puntos. En su último partido por el torneo doméstico perdió 1-0 como visitante ante Pasto, pero jugó con un equipo alternativo porque su entrenador, Lucas González Vélez, decidió resguardar a los habituales titulares para la noche de Libertadores.

Tolima está en la copa tras pasar dos eliminatorias, donde en la primera eliminó al Deportivo Táchira de Álvaro Recoba y en la siguiente le ganó al O’Higgins de Chile. Por el grupo B debutó con un 0-0 ante Universitario en Colombia.

El equipo cafetero no tiene uruguayos en su plantel, pero tiene un conocido por estos lados, el arquero brasileño Neto Volpi, quien supo integrar el plantel de Peñarol en la temporada 2021-2022. Uno de sus jugadores más destacados es Luis Sandoval, delantero que en su momento tuvo pasaje por las selecciones inferiores de Colombia.

El probable equipo de Tolima podría ser con Neto Volpi, Jan Angulo, Rovira, Cristian Arrieta; Jherson Mosquera, Sebastián Guzmán, Cristian Trujillo, Junior Hernández; Sandoval, Juan Pablo Torres y Adrián Parra.