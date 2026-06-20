Este domingo se empiezan a definir los grupos más parejos del Mundial

Por el grupo de Uruguay, España buscará frente a Arabia Saudita demostrar por qué llega como una de las selecciones candidatas.

Este domingo juega Uruguay y juegan tres millones, pero la jornada mundialista, como ya es costumbre, tiene mucha actividad para ofrecer y hay promesa de partidazos antes y después de la presentación celeste.

Todo se presenta para que el público futbolero se instale temprano, después del mediodía, frente a la pantalla con el verde césped como escenario para seguir primero el partido que nos toca directamente por la eventual definición del grupo H, y también el desarrollo de otro grupo que arrancó, como el nuestro, con todo emparejado.

Así serán las cosas este domingo.

España-Arabia Saudita

El partido que todo Uruguay va a seguir, aunque es temprano para la previa celeste, se verá quizá durante la salida de las primeras carnes de la parrilla o de los tallarines para el tuco. Desde la 1.00 de la tarde, en Atlanta, la selección española buscará reponerse del decepcionante empate sin goles ante los debutantes de Cabo Verde y mostrar de una vez su chapa de candidata ante Arabia Saudita.

Al equipo de Luis de la Fuente le faltó resolución ofensiva. Sus principales estrellas, los jóvenes Lamine Yamal y Nico Williams —grandes artífices del título español en la última Eurocopa—, en algodones y recién recuperados de lesiones musculares, entraron para jugar pocos minutos y no tuvieron influencia decisiva. Aunque no serán titulares, se espera que jueguen más minutos. “Su rendimiento óptimo puede estar en torno a una hora más o menos”, dijo el técnico de la selección española sobre Yamal, la gran esperanza de la roja para despejar las dudas del debut.

Enfrente tendrá a una Arabia Saudita que se entusiasma después del empate ante Uruguay y que, bajo la conducción del griego Georgios Donis, se planta como un equipo con personalidad y técnica que puede complicar a cualquier rival.

Bélgica-Irán

Otra selección que dejó gusto a poco en su debut fue la de Bélgica, que desde hace unos años, y con un puñado de jugadores de primer nivel —su generación dorada—, se instaló como una de las potencias europeas. Pero ahora parece algo desgastada y sin suficiente renovación. Ante Egipto fue Romelu Lukaku, ahora suplente en el equipo, quien rescató el empate en la primera que fue a buscar en el área.

El equipo de Rudi García tendrá la oportunidad de mostrar algo más, a las 4.00 en Los Angeles, ante una Irán que compitió con entereza y también consiguió un empate ante Nueva Zelanda, a pesar de todos los obstáculos extrafutbolísticos que enfrenta. Los iraníes deberán mejorar en la parte defensiva ante un rival con más peso en ataque que los oceánicos en la primera jornada.

Nueva Zelanda-Egipto

El duelo entre los all whites y los faraones se juega a las 10.00 de la noche en Vancouver, y resulta en la previa intrigante y prometedor.

Egipto tiene un equipo con más nombres y más probado en la intensa competencia, aunque una figura como Mohamed Salah no logró desnivelar en el primer partido. Los neozelandeses hicieron un buen partido en el debut y dan ganas de volver a ver lo que pueden hacer, entre otros, el 9, Chris Wood, capitán y símbolo del equipo, y el extremo derecho Elijah Just, los dos que el otro día se combinaron para armar dos golazos.