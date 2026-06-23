Historial Uruguay-España: la celeste enfrenta a un rival al que nunca pudo ganarle

Tras dos empates con gusto a poco, el 1-1 contra Arabia Saudita y el 2-2 frente a Cabo Verde, la selección uruguaya de fútbol atraviesa horas críticas. Los dos puntos obtenidos hasta el momento hacen que su panorama sea complejo de cara a la clasificación a dieciseisavos de final, más allá de que dependa de sí mismo: para esto último, tiene que ganar.

A propósito, está complejo el panorama. El partido ante España llega cargado de historia, más allá que los caminos de ambas selecciones se cruzaron apenas dos veces en la Copa del Mundo: la primera en Brasil 1950, en la liguilla final, partido que terminó con un empate 2-2 en el Pacaembú de São Paulo (para Uruguay convirtieron Alcides Ghiggia y Obdulio Varela, mientras que los dos goles españoles fueron de Estanislao Basora); la segunda, cuarenta años después, fue en Italia 1990, cuando igualaron 0-0 en Udine por la fase de grupos, en el debut mundialista de Óscar Tábarez, con un equipo que apuntaba altísimo y venía de partidos internacionales con grandes resultados, 3-3 con Alemania y derrotando en Wembley a Inglaterra 2-1.

Esa tarde de un estate italiana en el estadio Friuli la celeste fue enormemente superior, pero el penal marrado por Ruben Sosa enterró la sensación de victoria y generó la idea de que se había perdido una gran oportunidad de pasar con cierta holgura en el grupo, donde logró la clasificación agónica con aquel cabezazo de Daniel Fonseca contra Corea del Sur. En definitiva, Uruguay nunca logró vencer a España, aunque tampoco perdió en estos antecedentes mundialistas.

Lo que sucede es que, fuera de los mundiales, el historial resulta menos favorable para la celeste. Entre encuentros oficiales y amistosos, Uruguay y España se enfrentaron ocho veces más, con la roja ganando en cuatro ocasiones y en los otros cuatro fue empate. Pasando raya, el saldo es absolutamente favorable a los españoles, con 5-5-0. A Uruguay, en la hora más complicada, no le queda otra que buscar su primera victoria.

El antecedente oficial más reciente es el triunfo español 2-1 en la Copa Confederaciones de 2013, disputada en el Arena Pernambuco de Recife. Aquella noche marcaron Pedro Rodríguez y Roberto Soldado para los europeos, mientras que Luis Suárez descontó para los dirigidos por Óscar Washington Tabárez.

Este recorrido histórico (ver recuadro) agrega una capa más de interés a un partido que ya de por sí tiene toda la atención del mundo. España llega con una identidad asociada desde hace años al control de la pelota, a la circulación paciente y la ocupación de los espacios, con un grupo de jugadores jóvenes bien ensamblados por el DT, Luis de la Fuente; además, son los vigentes campeones de Europa, título conseguido en 2024. Uruguay, por su parte, busca imponer la intensidad que caracteriza al ciclo de Marcelo Bielsa, con presión alta, ritmo sostenido y ataques verticales, pero lo hace a medias y, además, suma errores defensivos que facilitan los goles de sus rivales.

Más allá de las matemáticas, que desde el partido con Cabo Verde están arriba de la mesa, hablar de estadísticas sirve como antecedente, pero no son garantía de nada. Con la celeste en la piel, este partido es una oportunidad para decir acá estamos. Y como dice la canción, cuando todo parece jodido es cuando hay que poner.

Historial Uruguay-España

Fecha Competición Resultado 16/6/2013 Copa Confederaciones España 2–1 Uruguay (Pedro, Roberto Soldado / Luis Suárez) 13/6/1990 Mundial Italia 90 Uruguay 0–0 España 9/7/1950 Mundial Brasil 50 Uruguay 2–2 España (Alcides Ghiggia, Obdulio Varela / Basora x2) 6/2/2013 Amistoso España 3–1 Uruguay (Cesc Fábregas, Pedro x2 / Cristian Rodríguez) 17/8/2005 Amistoso España 2–0 Uruguay (Pablo García e/c, Vicente) 18/1/1995 Amistoso España 2–2 Uruguay (Juan Antonio Pizzi, Donato / Daniel Fonseca, Pablo Bengoechea) 4/9/1991 Amistoso España 2–1 Uruguay (Martín Vázquez, Manolo / Álvaro Gutiérrez) 24/5/1978 Amistoso España 0–0 Uruguay 23/5/1972 Amistoso España 2–0 Uruguay (Valdez, Gárate) 23/6/1966 Amistoso España 1–1 Uruguay (Gento / Domingo Pérez)