El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol habló sobre el viaje del zaguero del Barcelona a España.

Ignacio Alonso habló en el programa Minuto 1 de Carve Deportiva sobre el viaje de Ronald Araújo a realizarse un tratamiento en España. El jugador retornó en la mañana del martes y en la noche viajará junto con la delegación rumbo a México, para establecerse en Playa del Carmen a la espera del debut mundialista, que será el lunes 15 a las 19.00 contra Arabia Saudita, en Miami.

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol informó: “Araújo viajó a España a tratarse una lesión muscular que generó preocupación en todos. Al tomar una decisión de esta naturaleza nadie queda afuera de la comunicación, ni en la selección ni en Barcelona. Todos creíamos que era la mejor opción”.

Alonso elogió la predisposición del futbolista: “Hay que destacar el convencimiento del jugador en estar en condiciones para jugar. Ronald sufrió por no estar en el Mundial anterior en Qatar por una situación similar de lesión, sufrió mucho por esa circunstancia”.

Araújo no supo “explicar biológicamente” las razones del tratamiento realizado en Madrid. Al recibir la misma consulta, el mandatario dijo: “El tratamiento que hizo ayuda a que sea más rápida y mejor su recuperación; si no, no se hubiera hecho”.

Giorgian de Arrascaeta viajará con un fisioterapeuta de Flamengo, y con Araújo puede que suceda algo similar. Alonso dijo: “Hasta ayer era una posibilidad que algún fisioterapeuta de Barcelona lo acompañara en el proceso; tengo que chequear qué se resolvió. A él no le va a faltar nada para que la recuperación sea óptima”.