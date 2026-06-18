Luis Díaz, de Colombia tras convertir el segundo gol de su equipo, el 17 de junio, en Ontario.

Los cafeteros sufrieron pero terminaron ganando 3-1 en un resultado fundamental; más temprano Ghana venció 1-0 a Panamá en la hora.

Colombia fue muy superior en el primer tiempo, tomó la posesión y se plantó en campo rival ante una selección uzbeka que esperó en bloque bajo. Cuando eso sucede, es difícil romper el cerrojo, los sudamericanos apelaron al desborde por las bandas pero no lograban conectar en los centros.

Una genialidad de Luis Díaz fue la llave, la figura colombiana puso un pase fenomenal para el lateral derecho Daniel Muñoz que tiró la diagonal perfecta desde la punta hacia el centro y desvió el balón como un delantero de raza para poner el único gol de la primera mitad.

Los sudamericanos siguieron dominando en el segundo tiempo pero llegó el tirón de orejas para recordar que un tanto no es ventaja en el fútbol. Uzbekistán anotó su primer gol mundialista en el primer remate al arco de la noche. Camilo Vargas no reaccionó bien y Abbosbek Fayzullaev la empujó con la cabeza sobre la línea de meta.

La virtud colombiana fue retomar la ventaja rápido, cinco minutos demoró Luis Díaz en poner el 2-1. Los uzbekos perdieron el balón en un lateral, la presión funcionó y llegó con superioridad numérica la selección sudamericana para que el puntero definiera cruzado y devolviera la tranquilidad.

Uzbekistán se desató con la necesidad de ir a buscarlo y mostró cosas interesantes, haciendo sufrir a Colombia en el cierre de un partido que tuvo ocho minutos de descuento. Pasada la hora Cucho Hernández luchó el balón por derecha y levantó un centro perfecto que Jáminton Campaz mandó a la red para liquidar la historia con el resultado 3-1.

Los sudamericanos sacaron tres puntos fundamentales y lideran su grupo por el empate de Portugal ante Congo.

Antoine Semenyo, de Ghana festeja el gol convertido por Caleb Yirenkyi, el 17 de junio, en Ontario. Foto: Darrian Traynor, AFP

Ghana en la hora

Panamá sigue con la maldición mundialista, donde nunca pudo sumar un punto. Es su segunda participación tras el pasaje por Rusia 2018, donde se fue zapatero. Esta vez mereció, al menos, el empate pero se le escapó al final con gol de Caleb Yirenkyi en el quinto minuto de descuento del segundo tiempo.

En la primera mitad fue superior el elenco centroamericano que tuvo mucho público en las tribunas. Cecilio Waterman, ex Fénix y Defensor Sporting, tuvo una clara en el inicio. Dentro del trámite parejo, los africanos recién lograron imponerse sobre el cierre del encuentro gracias a su físico. En una de las últimas del partido, un desborde por izquierda y el centro al medio fue suficiente para confirmar un triunfo necesario en un grupo donde hay dos potencias como Inglaterra y Croacia que se enfrentaron más temprano.

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