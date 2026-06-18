Teboho Mokoena de Sudáfrica y Michal Sadilek de la República Checa durante el partido del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre la República Checa y Sudáfrica en el Estadio de Atlanta el 18 de junio

Ambos están con un punto a falta de un partido y tienen complicado su futuro, incluso para ser mejores terceros.

Comenzó la segunda fecha del Mundial con el empate 1-1 entre República Checa y Sudáfrica. Los dos habían perdido en el debut por lo que este resultado no le sirve a ninguno, incluso los dejó complicados para acceder a ser mejores terceros, algo que se festeja por otros grupos.

Las emociones estuvieron en los extremos de los partidos, Michal Sadílek abrió la cuenta rápidamente para los europeos que parecían tener una jornada tranquila por lo expuesto por los africanos ante México, donde habían mostrado una de las imágenes más pobres del torneo.

Pero en el primer tiempo Sudáfrica ya mostró que se podía plantar, manejó el balón y estuvo cerca del empate. República Checa se paró atrás y apeló al contragolpe, donde careció de velocidad, o a la pelota parada.

La tónica se mantuvo en el complemento donde los europeos plantaron línea de cinco para cuidar el resultado con el riesgo de defender muy cerca de su arco. Un remate lejano rebotó en una mano y Teboho Mokoena, de penal, igualó el encuentro. La figura de Sudáfrica se perderá el encuentro contra Corea del Sur porque anteriormente había recibido la segunda amarilla en el torneo.

En el cierre, los africanos estuvieron más cerca del triunfo, obligando a un par de atajadas fundamentales de Matěj Kovář.

Primer arbitraje con terna femenina en el Mundial 2026

En el partido disputado en Atlanta, la estadounidense Tori Penso fue la primera mujer en dirigir un partido como árbitra central en el Mundial 2026. En las líneas estuvieron Brooke Mayo y Kathryn Nesbit. Penso y Mayo estarán como cuarta árbitra y asistente de relevo junto a la terna de Noruega en el partido entre Uruguay y Cabo Verde.

El primer arbitraje con terna femenina en mundiales masculinos fue en 2022, cuando la francesa Stéphanie Frappart fue la jueza central de Alemania-Costa Rica, acompañada en las líneas por Neuza Back, de Brasil, y la mexicana Karen Díaz Medina.

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