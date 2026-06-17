Empieza la segunda fecha del Mundial

Hinchas mexicanos, en Ciudad de México, el 11 de junio de 2026, tras el partido de la Copa Mundial de la FIFA entre su país y Sudáfrica.

Este jueves se pone en marcha la segunda fecha del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, que en la intensa primera semana de actividad ya tuvo 24 de los 104 partidos. Otros cuatro duelos tendrán lugar en la jornada del jueves, con el plato fuerte al final, a las 22.00, cuando choquen los dos que ganaron en el debut del grupo A.

La actividad por ese grupo empieza a las 13.00, con duelo entre europeos y africanos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. República Checa y Sudáfrica fueron de los equipos más flojos en el arranque del Mundial y van por sus primeros puntos. Los europeos resistieron frente al dinámico juego coreano y se acordaron tarde de atacar, por lo que el equipo asiático se quedó merecidamente con los tres puntos sobre el final, para obligar a los checos a sumar ante los africanos si quieren mantener sus chances de seguir en la competencia.

Sudáfrica mostró mucho menos de lo esperado y pudo haber perdido por más ante el anfitrión, México, que cerró el triunfo 2-0 con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Los bafana bafana sufrieron además dos expulsiones, por lo que no podrán contar para este juego con su volante central Yaya Sithole, apuntado por varios errores en el partido inaugural, ni con su volante ofensivo Themba Zwane, que metió un manotazo algo casual pero que el árbitro brasileño Wilton Sampaio castigó con roja y la FIFA ratificó con una durísima suspensión de tres partidos para el jugador sudafricano, que solo podrá volver a jugar si su equipo llega a octavos.

En la tarde se juegan los dos partidos del grupo B, que tiene a todos igualados tras haber registrado dos empates con un gol por bando en la primera fecha. A las 16.00, Suiza juega ante Bosnia-Herzegovina en Los Ángeles. Los suizos deberán afilar su ofensiva que fue anunciada y poco efectiva ante Qatar, en un partido que se lo terminaron empatando en los descuentos. Los anfitriones del anterior Mundial también deberán mejorar si quieren pelearle el partido a Canadá, los locales que ahora se mudan de Toronto a Vancouver para su segundo juego, que va a las 19.00.

Y después el plato fuerte. México y Corea del Sur dominaron y ganaron sus partidos de estreno y pelearán por el liderazgo del grupo A, en el partido que promete ser el más atractivo de la jornada. Con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, el equipo de Javier Aguirre también cambia la sede y viaja a jugar en Guadalajara, donde los coreanos deberán lidiar con la altura, el clima lluvioso y más de 45.000 hinchas mexicanos alentando en su contra.