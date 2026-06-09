Jugadores de la Selección, el 3 de junio, en el Complejo Celeste.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció el recorrido que tomará el ómnibus de la selección, que saldrá desde el Complejo Celeste a las 21.45 rumbo al Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde partirá el vuelo chárter con la delegación mundialista a las 23.00.

Uruguay llegará a Cancún, México, a las 6.15 y desde ahí partirá rumbo a Playa del Carmen para alojarse en el Mayakoba Training Centre, donde permanecerá mientras dure la estadía celeste en el Mundial 2026.

El público podrá acercarse a darle el último saludo a los jugadores durante el recorrido del ómnibus y en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Además, habrá atención a la prensa antes de la partida.

El lunes fueron anunciados los 12 sparrings que se sumarán a la delegación que estará compuesta por el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa, los 26 futbolistas citados y los dirigentes de la AUF.

Uruguay debutará el 15 de junio a las 19.00 ante Arabia Saudita en el estadio Hard Rock de Miami, mismo escenario y horario donde el domingo 21 chocará con Cabo Verde. La participación en la fase de grupos se cerrará el viernes 26 a las 21.00 contra España, en Guadalajara, México.