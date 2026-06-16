Vozinha, de Cabo Verde, el 15 de junio durante el partido ante España en el estadio de Atlanta.

El vínculo con los abuelos en su apodo, las lágrimas del final y la particular historia del próximo golero que enfrentará a Uruguay.

El grupo H del Mundial 2026 dejó sorpresas en la primera fecha. La más revolucionaria para el ambiente del fútbol fue el empate entre la debutante Cabo Verde y España, una de las selecciones candidatas a levantar la copa.

En ese partido sorprendió la actuación de Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, el golero de la selección africana que, fundamentalmente en el primer tiempo, fue clave con un par de atajadas para mantener su arco en cero. Fue elegido como el mejor jugador del encuentro por la organización.

Cumplió 40 años hace 13 días y milita en el Chaves de la segunda división de Portugal. Nació en Mindelo, la segunda ciudad más popular de Cabo Verde, selección para la que juega desde 2012.

Este lunes cumplió la mejor jornada de su carrera futbolística, que coincide con uno de los días más felices en la historia de su país, que, con medio millón de habitantes, mostró su carta de presentación al planeta a través de la pelota.

“Trabajé toda mi vida para vivir este momento. Muchas generaciones soñaron con algo así y no pudieron lograrlo. Nosotros estamos aquí porque luchamos muchísimo para conseguirlo y merecíamos estar en este Mundial. Estoy muy feliz por todo el pueblo de Cabo Verde”, dijo Vozinha, el héroe caboverdiano, al terminar el partido.

La historia de crianza con sus abuelos y los millones de seguidores en Instagram

Vozinha se crio con sus abuelos. Su padre estaba haciendo el servicio militar en su país y su madre trabajaba todo el día, por lo que no vivía con ella. Este lunes, tras el empate, contó: “Después del partido lloré. Crecí con mis abuelos y ellos ya no están aquí para verlo. Lo dieron todo por mí. Mi mamá tampoco pudo venir por un problema con la visa; no conseguimos el dinero para completar el trámite a tiempo. Me hubiera encantado que estuviera aquí conmigo”.

El apodo es una traducción portuguesa de “abuelo”: “En mi barrio, los chicos eran mayores que yo. Jugaba muy bien con los pies, era competitivo y rebelde, no me gustaba perder. Me pegaban mucho y, cuando no podía devolver los golpes, volvía a casa enojado. Entonces se burlaban de mí y decían que iba a quejarme con mis abuelos”.

Durante el encuentro entre España y Cabo Verde, la cadena brasileña CazeTV pidió a quienes estaban viendo el partido que fueran a seguir al golero en Instagram. Vozinha ingresó a la cancha con 50.000 seguidores y salió con casi seis millones. En menos de 24 horas ya superó los ocho millones.

Los tiburones azules, como se conoce a su selección, clasificaron al torneo de selecciones superando a Camerún en su grupo. Durante las Eliminatorias, Vozinha alternó en el arco con Bruno Varela, quien se rompió los ligamentos en febrero y no pudo concurrir al certamen, por lo que el experimentado golero se adueñó del arco de su país.

Hasta acá

“El que se quemó con leche ve una vaca y llora”, dice el dicho popular. En el empate entre Uruguay y Arabia Saudita, la celeste remató 22 veces en el segundo tiempo, rompiendo un récord en mundiales que no se daba desde Alemania 1974. El gran responsable de que solo anotara un gol fue el golero árabe Mohammed Al-Owais, que realizó nueve atajadas durante el encuentro.

Ahora vendrá Vozinha el domingo a las 19.00. Esperemos que no corra con la misma suerte.