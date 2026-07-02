Argentina y Colombia se cruzan con africanos en el cierre de dieciseisavos

Este viernes se cierra la fase de dieciseisavos de final del Mundial. Argentina, invicta y con puntaje ideal, pero sin grandes oposiciones hasta ahora, sigue en su camino de defensa del título, y buscará su pasaje a octavos ante una de las relativas sorpresas en la ronda de los mejores 32, los africanos de Cabo Verde, que con sus tres empates entraron como segundos del grupo de Uruguay, pese a estar por debajo de todos los clasificados como terceros.

Colombia, también invicta y en buen nivel en la fase de grupos, tendrá tal vez una exigencia algo mayor frente a Ghana, un equipo en principio con más recursos que los caboverdianos. Otra selección africana, la de Egipto, jugará con Australia, con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, para completar la última jornada previa a los octavos de final.

Australia y Egipto quieren hacer historia

La actividad arranca a las 15.00 con el partido que en la previa aparece como el más parejo e incierto. Ambas selecciones alternaron, en la fase de grupos, buenos triunfos con presentaciones irregulares, y habrá que ver con qué carácter afrontan esta instancia decisiva que, para los dos, implica la búsqueda de una marca histórica para su país: los australianos, que ya estuvieron en octavos de final en los mundiales de 2006 y 2022, buscan avanzar por primera vez en una fase eliminatoria; los egipcios nunca pasaron la fase de grupos y quieren un debut histórico en octavos.

Se puede anticipar un choque de estilos, con los socceroos que dirige Tony Popovic (exzaguero central que varios uruguayos seguramente recuerden de aquel fatídico repechaje de 2006) más inclinados a mantener un sólido bloque defensivo y buscar ataques de contra, mientras que los faraones de Hossam Hassan buscarán tener más la pelota y apostar a la creatividad ofensiva de figuras de la talla de Mohamed Salah –que no ha tenido un gran Mundial hasta ahora– y Omar Marmoush, atacante de Manchester City.

Cabo Verde se encomienda a Vozinha ante Argentina

El choque entre Argentina y Cabo Verde, que se juega en el Hard Rock Stadium de Miami desde las 19.00, se perfila en la previa como muy similar al que jugaron los africanos en su debut ante España, que, de la mano de una actuación prodigiosa de su veterano arquero Vozinha, se consumó como un heroico empate sin goles.

Es difícil que los caboverdianos, para los que el pasaje a dieciseisavos ya se alza como un logro inédito e histórico, puedan aspirar a algo más que resistir y soñar con un milagro, aunque puede señalarse el empate con Uruguay, después de ir en desventaja en dos oportunidades, como otra seña de un equipo con espíritu combativo, más allá de las facilidades otorgadas en ese juego. La selección argentina, aunque todavía no ha tenido un desafío exigente –de hecho, algunos rivales parecen haberlo respetado demasiado–, luce en estado de gracia, con muchas de las mismas virtudes que el equipo campeón en 2022 y, en una confirmación importante, con un Lionel Messi intratable que lidera la tabla de goleadores con 6 tantos, igualado con Kylian Mbappé.

Si supera las dificultades que le imponga Cabo Verde, la albiceleste jugará en octavos con el ganador de Australia-Egipto.

Colombia ante la Ghana de un viejo conocido

Colombia y Ghana cierran en Kansas, desde las 22.30, la fase de dieciseisavos.

Si Colombia viene por detrás de otras en la consideración de las candidatas es solo por el peso de la historia y la tradición futbolística. Lo cierto es que el equipo que dirige Néstor Lorenzo es uno de los más vistosos y potentes que se han visto en este Mundial, y el cierre de la fase de grupos, ante Portugal, lo confirma como un equipo serio en sus aspiraciones y a la altura de los grandes desafíos.

Pero los cafeteros deberán probarse en la instancia decisiva y eliminatoria, ante un equipo africano que compensa su falta de creatividad y técnica con pura potencia física, velocidad y un tenaz compromiso defensivo. A Ghana lo dirige Carlos Queiroz, un viejo lobo de esta competencia (es su quinto Mundial consecutivo; a Colombia la dirigió entre 2019 y 2020), que con esas herramientas ya le empató a Inglaterra en la fase de grupos (y perdió en la hora con Croacia).

El ganador se cruzará en octavos con el ganador del choque entre Suiza y Argelia.