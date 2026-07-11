Buenas noticias para Inglaterra en la previa ante Noruega

Declan Rice, de Inglaterra, durante un entrenamiento, el 10 de julio en las instalaciones de entrenamiento del Inter Miami en Florida.

Dos titulares que estaban en duda volvieron a entrenar junto al grupo en Miami, incluyendo al responsable de marcar a Haaland.

Inglaterra y Noruega chocan este sábado en Miami por el pasaje a las semifinales del Mundial. Los nórdicos, que nunca habían superado los octavos de final de la competencia, ya sellaron una participación histórica y es una de las gratas sorpresas del torneo. Y van por más, impulsados por sus buenas actuaciones, coronadas con los goles de Erling Haaland, que sigue en carrera para ser el máximo artillero del Mundial (lleva siete tantos, uno menos que Messi y Mbappé).

Inglaterra viene de jugar uno de los partidos más intensos y atractivos del torneo, eliminando a México bajo la lluvia en el Azteca, con todo el público en contra y jugando con uno menos casi todo el segundo tiempo. El triunfo se vio en Inglaterra como una gesta histórica, que acercó al equipo a la épica y lo forzó a sacar fuerzas ante la adversidad para sacar chapa definitiva de candidato.

Pero también dejó sus secuelas: el técnico Thomas Tuchel deberá buscar una solución para el lateral derecho por la expulsión de Jarell Quansah, mientras que el zaguero central, Marc Guéhi, terminó con una dolencia muscular que hace incierta su presencia para enfrentar a Noruega.

Además, estaba en duda otro de los nombres importantes del equipo de los tres leones, el polifuncional Declan Rice, que se vio afectado por un virus estomacal en los últimos días, se perdió algunos entrenamientos y después trabajó de manera aislada.

Sin embargo, este viernes se supo que los dos jugadores que estaban en duda, Guéhi y Rice, entrenaron normalmente junto al resto del grupo en la última sesión en Miami. Esto no descarta que puedan salir del equipo, si es que el técnico alemán de los ingleses considera que perdieron ritmo o no están recuperados al 100%.

Tuchel tiene alternativas como Dan Burn o John Stones para la zaga. Ambos ingresaron en el segundo tiempo ante México y sacaron lo más lejos que pudieron cada pelota que se les cruzó en un esfuerzo casi que emocionante, si es que uno consigue emocionarse con los revoleos defensivos de un inglés en el Azteca.

En el lateral derecho se afirma como opción Djed Spence, compañero de Rodrigo Bentancur en Tottenham, que ya fue titular en esa posición frente a Congo y que también jugó como lateral izquierdo ante Ghana. Reece James, el lateral derecho de mayor experiencia en el equipo inglés, arrastra una lesión muscular que le ha impedido afirmarse como titular en este torneo.

Por el lado noruego, no se esperan novedades en el equipo. Hubo algunas dudas en torno al buen lateral izquierdo, David Møller Wolfe, que sufrió una lesión en la muñeca sobre el final del partido contra Brasil, pero el técnico Ståle Solbakken lo tendrá disponible para el partido más importante de la historia de la selección vikinga.