Entre martes y jueves se disputarán ocho encuentros correspondientes a los partidos de ida de los dieciseisavos de final.

Pasó el Mundial y rápidamente vuelven las semanas de copa. Entre martes y jueves se disputarán los ocho partidos de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana, donde los segundos de cada grupo visitan a quienes bajaron de la Copa Libertadores tras terminar terceros en sus zonas. En todos los encuentros habrá, al menos, un jugador uruguayo disponible.

La apertura será este martes a las 19.00 en el Gran Parque Central, donde Nacional recibe a Tigre, de Argentina; no estará Ramón Cachila Arias, por lesión. A las 21.30, Universidad Central va con Santos en Venezuela. En el equipo brasileño estará Christian Oliva.

El miércoles hay tres partidos. Independiente Medellín, de Salvador Ichazo, Joaquín Varela y Enzo Larrosa, recibe a Vasco da Gama, de José Luis Rodríguez, en encuentro que va a las 19.00 en Colombia.

A las 21.30 hay dos encuentros; Sporting Cristal ante Bragantino en Perú, con Leandro Sosa en el local y cinco jugadores celestes en la visita: Guzmán Rodríguez, Agustín Sant'Anna, Ignacio Sosa, Ignacio Laquintana y Thiago Borbas. En Buenos Aires, Lanús de Gonzalo Pérez recibe a Cienciano, donde estarán Gonzalo Falcón, Maximiliano Amondaraín, Santiago Arias, Alejandro Hohberg y Cristian Souza.

El jueves hay tres cotejos que le ponen la tapa a la fecha. Bolívar de Martín Cauteruccio recibe a Gremio a las 19.00. A las 21.30, Boca Juniors, con Leandro Lozano, Marcelo Saracchi y Miguel Merentiel, recibe a O'Higgins de Thiago Vecino. A la misma hora, Santa Fe, dirigido por Pablo Repetto y con Franco Fagúndez en cancha, va contra Caracas.