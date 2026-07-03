Josema Giménez: “Jamás del lado de los que crean comedias”

El primer capitán de la selección uruguaya, José María Giménez, siguió el ejemplo de Federico Valverde y recurrió a las redes sociales para dar su mensaje después de la eliminación de Uruguay y romper el silencio que, hasta la aparición de Pajarito, reinaba desde el plantel celeste, a excepción de las breves declaraciones en zona mixta luego del último partido ante España.

“Todos saben que el fútbol es hermoso y que te da momentos inolvidables, pero cuando pega, qué duro puede llegar a ser”, comenzó diciendo Josema. “Han sido unos días muy jodidos en los cuales la cabeza y el día a día te recuerdan en cada momento lo que pasó. Tanto para nosotros como para nuestra gente, fue un fracaso”, expresó.

“Trabajamos, nos mentalizamos, nos propusimos y, sin dudas, lo intentamos: primero competir y luego conseguir el objetivo que ponga a Uruguay donde merece estar. Evidentemente, no alcanzó y somos muy conscientes de eso”, agregó, en una línea similar a la de Valverde.

Después, Josema utilizó un registro que apela más a su condición de capitán y líder del equipo: “Garantizo con la vida que cada uno de mis compañeros se dejó el alma por esta camiseta, hayan jugado o no. Lo cual me llena el corazón de orgullo, porque en el día a día se ve y se siente esto que comento, porque cuando terminó el último partido, le vi la cara a cada uno de ellos y pude ver el dolor que sentían”.

El zaguero del Atlético de Madrid ilustró su posteo de Instagram con varias imágenes, entre ellas algunas de la fea lesión en el tobillo derecho —hinchado y amoratado— que sufrió poco antes de la cita mundialista. “Cuatro semanas antes de empezar el Mundial tenía el tobillo así. Gracias al trabajo de los profesionales que me acompañaron, pude llegar apto y en condiciones de competir desde el primer partido”, enfatizó. “Si no lo hice, no fue por no estar preparado”, aclaró, antes de destacar que “los compañeros a los que les tocó jugar, todos, lo intentaron hacer de la mejor manera posible, porque sé que también jugaron con el corazón”.

“Ni el ego ni la ambición me ciegan”, escribió en referencia a su falta de minutos, a pesar de que intentó “dar el máximo” ya sea con un aliento o “una palabra que pueda transmitir algo”.

Agradeció de corazón “a los que se trasladaron, a los que confiaron y a los que nos alentaron siempre”. “No duden que su bronca y dolor también son nuestros”, dijo.

Para el final se guardó algunos dardos. “Siempre del lado de la autocrítica, sin el diario del lunes para pegar en el piso, de los que analizan y hablan con sensatez real de lo que es esta situación, del que asume la responsabilidad y los que se rompen el alma por lograr los objetivos estudiando, trabajando, desde el merecimiento… Jamás del lado de los que crean comedias; están donde están por hacer favores y dicen barbaridades por dos visualizaciones más”, cerró.