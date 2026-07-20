La mitad de los jugadores expulsados en finales del Mundial fueron argentinos

El domingo España le ganó la final del Mundial 2026 a Argentina 1-0 con un gol de Ferrán Torres en el segundo alargue, tras el empate en el tiempo regular. El mismo molde que en la definición de Sudáfrica 2010, en la que Andrés Iniesta anotó el histórico tanto con el que los españoles se consagraron por primera vez al derrotar a Países Bajos. Casualmente, en las dos oportunidades la selección europea terminó jugando contra un rival que terminó con diez futbolistas.

Enzo Fernández, que vio la roja poco antes del alargue por una clara falta sobre Pau Cubarsí que le significó la segunda amarilla, fue el tercer jugador argentino en ser expulsado en una final de la Copa del Mundo. Seis futbolistas recibieron la roja en la instancia máxima, tres de ellos son argentinos.

Las tarjetas comenzaron a usarse en el Mundial de México 1970, luego del episodio de Antonio Rattín en el choque entre Argentina e Inglaterra en 1966. Esto significa que se disputaron 13 finales desde que los árbitros tienen la chance de apelar a la utilización del cartón.

Los seis expulsados

En la final de 1990, por única vez, hubo dos expulsados. Alemania le ganó agónicamente a Argentina 1-0 con un gol de Andreas Brehme en el minuto 85. El zaguero Pedro Monzón, que ingresó para el segundo tiempo por Oscar Ruggieri, fue expulsado a los 65 por roja directa por una patada a Jürgen Klinsmann. El delantero Pedro Dezotti se retiró luego del gol por tomar del cuello a Jürgen Kohler.

Francia ganó en 1998, pese a la expulsión del zaguero Marcel Desailly, que barrió a Cafú y ya tenía amarilla. Los franceses, que eran locales en esa oportunidad, ya estaban en ventaja por el doblete de Zinedine Zidane. Emmanuel Petit metió el tercero cuando su equipo jugaba con uno menos.

Sin dudas, la expulsión más icónica en finales fue la de Zidane en Alemania 2006. El volante ofensivo había anotado el gol de su equipo de penal, y con el juego empatado le dio un cabezazo al italiano Marco Materazzi, que le había dicho algo. Años después se supo que había sido un insulto sobre la hermana del futbolista nacido en Argelia. En esa ocasión Italia se quedó con el título por penales. El zaguero John Heitinga fue expulsado por doble amarilla en el segundo alargue de la final de 2010 entre Holanda y España. Siete minutos después, Iniesta hizo el gol del triunfo.

Enzo Fernández vio la roja en el tercer minuto de descuento del segundo tiempo, en el encuentro del último domingo. La primera había sido por protestar. Argentina, que jugó siete finales, pasó a ser la selección con más rojas en juegos decisivos.