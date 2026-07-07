Todo definido: así será el camino de Uruguay para clasificar al Mundial de básquetbol

La celeste clasificó en el primer lugar del grupo, sumando un buen colchón de puntos para la parte más exigente del camino.

Uruguay cerró la primera ronda de las clasificatorias al Mundial de básquetbol 2027 venciendo a Cuba en el Antel Arena. La celeste terminó en el primer lugar de su grupo con cinco triunfos y una derrota, quedando con el mismo puntaje que Argentina pero por encima de la albiceleste por diferencia de puntos en las victorias entre sí; los de Gerardo Jauri ganaron por 17 en Buenos Aires y perdieron por 15 en el Antel Arena.

En la fase inicial clasificaban tres selecciones; Uruguay logró el cupo temprano en la competencia, pero, como se arrastra el puntaje, el primer lugar de la zona lo coloca en un lugar privilegiado. Desde que las Eliminatorias al Mundial de básquetbol se juegan en este formato, la celeste nunca había obtenido cinco victorias en los seis primeros encuentros. Volver al campeonato del mundo después de 41 años es factible; la selección uruguaya observa Qatar 2027 como un objetivo complejo pero alcanzable. El sueño con tintes reales.

Rivales definidos

Uruguay se cruzará con los tres clasificados del grupo B en formato local y visitante. Con los partidos de anoche quedaron confirmados los rivales; Canadá, que está invicto, aplastó a Jamaica, y Puerto Rico dio el batacazo ganándole de visitante a Bahamas con todos sus jugadores NBA. Los boricuas se metieron desplazando a los jamaiquinos.

Esta fase se jugará entre agosto y marzo de 2027. Los tres mejores clasifican de forma directa al Mundial. El cuarto deberá quedar mejor ubicado que el del grupo que combine las zonas A y C. En total, de América, clasifican siete.

Canadá ingresa a la recta final con seis triunfos, Argentina y Uruguay tienen cinco, mientras que Puerto Rico, Bahamas y Panamá están con dos. Si bien la tabla está partida, los tres oponentes que tendrá la celeste son ultracomplejos, por lo que mantenerse entre los primeros tres lugares es un desafío. Además, se estima que el potencial de boricuas y bahameños les garantiza dos victorias ante la selección panameña.

Fixture segunda fase 27/8 - Bahamas - Antel Arena 31/8 - Puerto Rico - Visita 26/11 - Canadá - Antel Arena 29/11 - Puerto Rico - Antel Arena 26/2 - Bahamas - Visita 1/3 - Canadá - Visita

Ventanas y potencial NBA

Uruguay ya lleva cinco triunfos; si llega a ocho es un hecho la clasificación. Con siete, en virtud de la buena diferencia de puntos que ostenta, también tiene buenas posibilidades; mientras que con seis deberá apelar a una combinación de resultados, pero puede suceder.

En las Eliminatorias de básquetbol es muy disímil el nivel que puede presentar cada rival. Por ejemplo, en la ventana de agosto, las selecciones podrán elegir libremente a sus jugadores, ya que todavía no arrancaron las temporadas en la NBA y la Euroliga –la Champions League del básquet–, donde los equipos no tienen obligación de prestar a los jugadores para las clasificatorias con sus países.

Por tal motivo, es casi imposible que los basquetbolistas más importantes de cada selección puedan estar en los partidos a disputarse en noviembre, ni en los de fines de febrero de 2027. En ese sentido, Uruguay saca una ventaja, ya que no tiene jugadores en esos torneos y el potencial se mantiene para los seis encuentros a disputar.

La única excepción es Agustín Ubal, que está cerca de firmar con Barcelona. De todas formas, Gerardo Jauri no viene contando con el base surgido en Malvín “por diferencias en la forma de ver el proceso”.

En resumen, Uruguay recibirá a Bahamas, que tendrá la chance de sumar a sus NBA Buddy Hield, Deandre Ayton, Kai Jones, Eric Gordon y VJ Edgecombe, y visitará a Puerto Rico, que podrá tener a José Alvarado. En contrapartida, todos estos jugadores no estarán en las revanchas, y Canadá no tendrá a sus estrellas en ninguno de los dos juegos contra la celeste.

Tabla de posiciones Canadá 6-0 Uruguay 5-1 Argentina 5-1 Puerto Rico 2-4 Bahamas 2-4 Panamá 2-4

Gira por China

A principios de agosto, Uruguay realizará una gira por China donde enfrentará a la selección asiática en dos partidos amistosos. Si bien es difícil contar con la mayoría de los jugadores por estar en la pretemporada de sus clubes, el compromiso de los basquetbolistas hace que todos estén dispuestos en caso de que se lo permitan sus equipos.