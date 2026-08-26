Básquetbol: Uruguay juega un partido clave ante Bahamas

Joaquín Taboada, durante el entrenamiento de la selección, el 21 de agosto, en las instalaciones de la Institución Deportiva Guruyú Waston.

Será este jueves a las 20.10 en el Antel Arena; el rival no tendrá a su principal figura.

Con el Mundial en la mira, Uruguay afronta una doble ventana clave por Eliminatorias con dos encuentros de local. El primer partido será este jueves a las 20.10 en el Antel Arena frente a Bahamas.

El segundo será con Puerto Rico el próximo lunes. Estos dos partidos son fundamentales. El equipo de Gerardo Jauri terminó la primera rueda con cinco victorias y una derrota, algo que nunca había sucedido en las Eliminatorias. En la segunda fase, que empieza mañana, se cruzará, en formato local y visitante, con los tres clasificados del grupo B, que además de bahameños y portorriqueños tiene a Canadá como el equipo más potente.

A propósito, en la nueva tabla de posiciones, Canadá lidera con seis triunfos, Argentina y Uruguay lo siguen con cinco y Puerto Rico, Bahamas y Panamá tienen dos. Los tres mejores de la zona clasifican de forma directa al Mundial mientras que el cuarto deberá superar en la tabla al cuarto del grupo que combina las zonas A y C. En total, América reparte siete cupos.

La cuenta es bastante clara. Los dos triunfos pueden colocar a Uruguay en un Mundial después de 41 años y, en caso de que la matemática no lo confirme, el margen de que no suceda será escaso. Perder de local ante los dos rivales más directos no elimina a la celeste, pero complejiza la clasificación.

Los elegidos

Uruguay entrenó desde el viernes pasado en el gimnasio de Guruyú Waston, en la Ciudad Vieja, y, a partir del domingo, en el Antel Arena. Gerardo Jauri citó a 16 basquetbolistas; esta tarde, luego de la práctica, quedarán elegidos los 12 para el encuentro de este jueves, aunque serán 14 los que ingresarán a la concentración para estos dos partidos.

Emiliano Serres, que arrastraba una fractura en su mano desde el partido ante Argentina de la ventana pasada, estará a la orden y seguramente será parte del plantel.

La celeste viene de una gira por Asia, donde jugó dos partidos ante China. Jauri construyó un equipo solidario, con muchas ganas de representar la camiseta y gran compromiso con el respeto hacia el plan de juego y el rol de cada jugador dentro del plantel. Uruguay es un gran colectivo y, con eso, tapa falencias técnicas o de talla respecto a sus rivales.

De no mediar inconvenientes, los 12 celestes serán: Luciano Parodi, Bruno Fitipaldo, Santiago Véscovi, Nicola Pomoli, Joaquín Rodríguez, Joaquín Taboada, Serres, Gonzalo Iglesias, Nicolás Hueso Martínez, Martín Rojas, Mateo Bianchi y Pablo Gómez.

Bahamas: un cielo con pocas estrellas

En talento Bahamas es más que Uruguay, indiscutiblemente. Tiene jugadores NBA y en las principales ligas europeas. La Federación Uruguaya de Básquetbol dio pasos adelante desde lo organizativo para acortar brechas, y justamente los caribeños son la antítesis en cuanto a planificación.

VJ Edgecombe es el principal exponente de la selección bahameña, juega en Philadelphia 76ers y no estará en el encuentro de mañana. La idea era que volara directo a Uruguay, pero no pudo solucionar temas de seguro con su franquicia estadounidense y no competirá con su selección. Deandre Ayton, pivot de 2,13 metros que juega en Washington Wizards, tampoco dirá presente.

Bahamas, en un amistoso previo disputado el sábado pasado, superó 94-87 a Chile en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional, de Santiago. Ese día se probó Eric Gordon, otro de los NBA, que arrastraba molestias físicas. Apenas estuvo nueve minutos en cancha y esa lesión lo marginará del cotejo ante la celeste.

Por tanto, el único representante de la NBA será Buddy Hield, quien no disputó el encuentro en tierras trasandinas porque no le llegó su valija y no tenía las zapatillas que debe usar por contrato con una empresa de calzado. Tiene 33 años, mide 1,93 y juega en Atlanta Hawks. Además, estarán Kai Jones, atlético pivot de Anadolu Efes de Turquía, y Franco Miller, un anotador picante que viene de hacerle 30 a Chile en el amistoso.

Bahamas no confirmó su roster definitivo para el encuentro, ya que algunos jugadores arribaron en la tarde de hoy a Montevideo para suplir a Gordon y Edgecombe.

Marcar el ritmo

Bahamas es un plantel con muchas cualidades individuales, pero escaso juego colectivo y nula preparación táctica. Juegan con un estilo típico de aquellas latitudes, mucho uno contra uno, atacar con poca sucesión de pases y apelar al talento de cada jugador.

Uruguay tiene como premisa defender para anotar de ataque rápido, pero los jugadores celestes deberán ser muy astutos para evidenciar los momentos de explotar la velocidad sin entrar en el ida y vuelta, que sería deportivamente suicida ante una selección bahameña.

Confundir desde la planificación defensiva, alternando defensas zonales o presión en toda la cancha, puede ser una estrategia válida para cambiar el ritmo del partido y confundir al rival. Ofensivamente, el equipo de Jauri deberá aprovechar las desatenciones y manejar buenos porcentajes tanto de libres como triples.