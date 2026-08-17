El Loco descartó la chance de llegar a Nacional en este momento y seguirá en Xolos de Tijuana, que viene muy bien en México.

Xolos de Tijuana le ganó 2-1 a Cruz Azul en un partido que se disputó en la madrugada uruguaya. El equipo, que dirige Sebastián Abreu, está primero junto a América de México con 10 puntos en cuatro partidos disputados por la liga mexicana.

El uruguayo José Ignacio Rivero marcó el primer gol del equipo del Loco y el segundo fue de la estrella de la selección azteca Gilberto Mora. En el elenco rojo también fue titular Diego Abreu, hijo del entrenador.

“El capitán es el último que se hunde en el barco”

Sebastián Abreu tiene dos cláusulas de salida en su contrato donde no debe abonar dinero para dejar el club, una es por la selección uruguaya y otra por Nacional. Tras la salida de Jorge Bava, la Comisión Directiva tricolor eligió a Abreu como principal candidato a la dirección técnica del conjunto de La Blanqueada.

Si bien el Loco tiene el sueño de dirigir al bolso, los indicios marcaban que esta no iba a ser la oportunidad, algo que se confirmó en la conferencia de prensa luego de la victoria de su equipo.

Los periodistas mexicanos atacaron de lleno la situación y Abreu respondió: “Cuando a los entrenadores nos pegan una patada en el culo y nos corren, decimos que no se respetan proyectos y no nos dan continuidad. Cuando te dan la oportunidad, tienes que manejarte con coherencia”.

Luego confirmó que su oportunidad en Nacional será en otra ocasión: “El capitán es el último que se hunde en el barco; si no, ¿qué van a pensar los marineros? Hay sueños que quiero cumplir, pero para todo hay momentos”.

Abreu llegó a Tijuana el 30 de abril de 2025 y tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027. Hay un detalle que no es menor: el exdelantero tiene latente la posibilidad de llegar a la selección uruguaya mayor como asistente en caso de que Diego Forlán sea confirmado en el cargo después de marzo.