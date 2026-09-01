Copa AUF Uruguay: se juega la segunda fecha a lo largo de la semana

La segunda fecha de la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay tiene agenda casi completa para esta semana. Los partidos de todos los grupos se jugarán entre este martes y el jueves, pero no se jugarán todos, al igual que pasó en la primera etapa. Esta vez el postergado será Cerro Largo-Defensor Sporting, correspondiente a la serie 2, que se jugará la semana que viene, el jueves 10 de setiembre, a las 19.00 en el Ubilla de Melo.

Si bien los grupos recién se están armando y no se puede sacar una fotografía de cómo están las cosas porque hay muchos encuentros pendientes, conviene recordar que clasifican a la próxima fase los dos primeros de cada serie y los cuatro mejores terceros.

Grupo 1: Danubio y Peñarol, arriba

Danubio y Peñarol comenzaron con triunfo y comparten la punta con 3 puntos. La franja venció 3-2 a Atenas en un partido que empezó perdiendo, mientras que Peñarol superó 1-0 a Montevideo City Torque.

La segunda fecha puede marcar una primera diferencia. Torque recibirá a Danubio el martes a las 20.15 en el Charrúa, y una nueva derrota dejaría al equipo ciudadano en una situación incómoda. El miércoles, a las 20.00, Atenas será local ante Peñarol en el Domingo Burgueño. Un triunfo carbonero lo dejaría muy bien perfilado hacia la clasificación y trasladaría la presión a Danubio

Grupo 2: Plaza Colonia tomó la punta

La historia de la serie dice que Plaza tiene 3 puntos, Defensor y Rentistas suman 1 y Cerro Largo todavía no puntuó. El jueves 3, a las 15.00, Rentistas recibirá a Plaza Colonia en el Complejo Rentistas. El local necesita ganar para no perder terreno de entrada, mientras que los colonienses pueden dar un paso relevante hacia la clasificación. Las cuentas claras se podrán sacar luego del Cerro Largo-Defensor Sporting.

Grupo 3: estreno diferido

Esta serie llega a la segunda fecha sin haber disputado todavía un encuentro. Deportivo Maldonado-Wanderers fue postergado para el 9 de setiembre y Cerro-Cerrito para el 10, por lo que los cuatro equipos siguen sin puntos y sin rodaje en la competencia.

La segunda fecha funcionará, en los hechos, como el estreno de la serie. Wanderers recibirá a Cerro el martes a las 18.00 en el Parque Viera y Cerrito enfrentará a Deportivo Maldonado el miércoles a las 15.00 en el Maracaná.

Grupo 4: Juventud tomó ventaja

Juventud es el único equipo que jugó y ganó en la apertura: derrotó 1-0 a Oriental y quedó al frente con 3 puntos. Racing-Central Español, el otro partido de la primera fecha, fue postergado para el 9 de setiembre.

El miércoles a las 15.00 Central Español recibirá a Juventud en el Parque Palermo. Para Juventud es la posibilidad de consolidar la ventaja. Para Central, un estreno exigente. El jueves, también en el Palermo, Oriental jugará con Racing a las 20.00. Será el debut copero de Racing, que llegará como líder de la anual tras vencer a Albion el lunes.

Grupo 5: River manda, Nacional necesita ganar

River Plate fue el gran ganador de la primera fecha viniendo desde la B. El darsenero venció 2-0 a Progreso como visitante y quedó solo en la punta porque Nacional y Albion empataron 0-0.

El partido central de la segunda fecha será River Plate-Nacional, el jueves a las 15.30 en el Saroldi. Otra victoria dejaría al darsenero en una posición muy favorable; Nacional, en cambio, necesita ganar para afilarse un poco. Llega en las mejores condiciones, no desde el juego, pero sí desde el estatus que da ganar un clásico. Más tarde, a las 18.15, Albion recibirá a Progreso en el Franzini.

Grupo 6: Liverpool pegó primero

Liverpool empezó con autoridad, ganándole 2-0 a Fénix en Capurro. Sin embargo, la tabla todavía tiene la particularidad de que Boston River-Colón, correspondiente a la primera fecha, se jugará el 9 de setiembre.

Colón y Fénix abrirán la fecha el martes a las 15.00 en el Parque Palermo. Será el primer partido de Colón y una ocasión inmejorable para Fénix de recuperarse después de la derrota frente a Liverpool. El miércoles, a las 17.00 en el Parque Viera, Liverpool enfrentará a Boston River.