Abril Aunchayna, en la largada de la prueba 50 metros espalda, en la que batió el récord nacional. | Foto: Santiago Faux - COU

Angelina Solari, Abril Aunchayna y Nicole Frank clasificaron a las finales de natación; Mateo Lluberas irá por medallas en la final de ciclismo BMX.

El segundo día de competencia de los Juegos Odesur 2026 arrancó en el agua, después de una gran jornada inicial donde Angelina Solari fue oro en 100 metros libres.

La nadadora de 18 años, que corre por Olimpia, también accedió a la final de 50 metros mariposa con 27.46 en la clasificación. Irá por la segunda medalla personal, pero este desafío es más complejo para Solari, ya que no parte en el grupo de favoritas. A las 19.04 va la decisiva.

Abril Aunchayna clasificó a la final de 100 metros espalda al marcar 1:05.20 en la serie de clasificación. En la segunda carrera clasificatoria participó Giuliana Pereyra, pero puso 1:05.39 y quedó afuera de la competencia por medallas por 19 centésimas. La final será a las 18.12 en el Invencible Centro Acuático Provincial, de Santa Fe.

En 200 pecho, femenino, Nicole Frank accedió a la final al parar los relojes en 2:38.84. La carrera decisiva será a las 18.28, la uruguaya tiene el sexto mejor tiempo de las clasificatorias, por lo que deberá elevar el nivel en busca de la medalla.

Juan Manuel Ergui, que ayer había sido finalista de 800 metros masculino, no pudo repetir en los 200 metros. Frenó los relojes en 1:56.34 y no le dio para ingresar a la final, quedando décimo en la clasificación general.

Espada, gimnasia, patín y joystick

Dos uruguayas debutaron en esgrima, en espada individual. Por el grupo C, Martina Paz venció 5-3 a Carmen Correa de Colombia y, por el mismo resultado, a Josefina Méndez, de Argentina; también le ganó 4-3 a Mariana Cuellar, de Bolivia. Luego perdió 5-2 con Gabriela Viveros, de Paraguay, con María Doig, de Perú. En octavos de final cayó ante María Chaves, de Brasil, y quedó eliminada.

En la misma competencia, Ariana Cedrés participó en el grupo B, donde no sumó triunfos, perdió 5-3 frente a María Chaves y Janine Hanspach, de Paraguay. Cayó 5-1 ante Lizze Asis, de Venezuela, 5-4 con María Jaramillo, de Colombia, y 5-0 con Analía Fernández, de Chile. Quedó eliminada en dieciseisavos de final al caer 15-4 con Alessandra Airaldi, de Panamá.

El pentatlón moderno incluye esgrima, carrera de obstáculos, natación y laser run. Dentro de las disciplinas, salieron con la espada Victoria Gerlach, que quedó sexta en la tabla general con 19 victorias y 13 derrotas, y Britney Serena, que sumó 11 victorias y 21 derrotas, ocupando el decimoquinto puesto. Volverán a competir el miércoles.

Paulina Paz debutó en la gimnasia artística de los Juegos Odesur. La gimnasta de 18 años sumó 39.135 puntos, con gran rendimiento en salto, buen desempeño en suelo y viga de equilibrio —donde está en puestos de clasificación a la final— y floja tarea en barras asimétricas. De tarde tendrá la segunda subdivisión de la clasificación que otorgará medallas de la tabla general, pero, además, clasificará a las finales de cada aparato para el miércoles. La uruguaya está novena en la tabla general.

En esports, participó el equipo uruguayo de Valorant, videojuego de disparos tácticos. En la primera jornada, Uruguay venció 2-0 a Colombia en sets que fueron 13-11 y 13-9. Luego empató 1-1 con Paraguay, al caer 13-8 pero ganar 13-7 el segundo. Ante Chile perdió 2-0 en dos ajustados resultados, 14-12 el primer set y 16-14 el segundo. Cerrará la fase de grupos con Argentina, buscando un lugar en semifinales.

En patinaje artístico, compitieron Zaira González y Romina Franca en el programa corto. Franca terminó en la sexta posición con 44.98 puntos y González fue décima con 35.39. Mañana volverán a escena en el programa largo.

De bandera la ilusión: Mateo Lluberas disputará la final de BMX

En bochas debutarán las duplas mixtas, ambas contra rivales de Chile. Por el grupo B, a las 15.30, saldrán a escena Celeste Alaníz y Cristian Calero, mientras que por el grupo A, a las 17.00, arranca la competencia para Valentina Pérez y Facundo Fierro.

En boxeo comenzarán los juegos para dos uruguayos que participarán en cuartos de final y, en caso de ganar, asegurarán medalla. Vale recordar que los deportes de lucha reparten bronce para los dos perdedores de semifinales. Antonella Barzabal va con Diana Márquez, de Venezuela, en femenino hasta 54 kilos y Gonzalo De León chocará con Jhojan Caicedo, de Colombia, en masculino hasta 90 kilos. Vale recordar que los púgiles Lucas García, Joaquín García, Tatiana Correa y Ailén Cabrera ya aseguraron medalla para Uruguay.

En ciclismo BMX con freestyle, Mateo Lluberas disputó la serie 2 de la clasificación, en su primera vuelta hizo 76 puntos y en la segunda 82.33. El salteño de 19 años clasificó a la final siendo tercero en su serie y cuarto de la clasificación general. El martes irá por medallas en la final, donde tiene buenas chances de ganar un metal. En mountain bike, Eduardo Gelpes participó en la final de cross country y culminó undécimo con 1:32:24, solamente por encima del argentino Agustín Durán, que no pudo terminar la competencia.

El adiestramiento ecuestre individual no tuvo una buena jornada inicial para los uruguayos, de todas formas, Paulina Morales compitió en la segunda ronda, arrancando decimoquinta en la tabla general, pero debió abandonar la prueba.

Nicolás Llambías y Lucas Mocellini, que debutaron con derrota en vóley playa, chocarán ante los chilenos Marco y Esteban Grimalt a las 16.00. Un triunfo es imponderable para la dupla celeste.