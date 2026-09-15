Abril Aunchayna, en la largada de la prueba 50 metros espalda, en la que batió el récord nacional. | Foto: Santiago Faux - COU

Angelina Solari, Abril Aunchayna y Nicole Frank compitieron en las finales de natación; Mateo Lluberas irá por medallas en la final de ciclismo BMX.

El segundo día de competencia de los Juegos Odesur 2026 arrancó en el agua, después de una gran jornada inicial donde Angelina Solari fue oro en 100 metros libres.

La nadadora de 18 años, nacida en el Olimpia y hoy en día compitiendo a nivel universitario en Estados Unidos, también accedió a la final de 50 metros mariposa con 27.46 en la clasificación. En lo que fue la carrera por su segunda medalla personal, Solari no repitió la actuación del domingo y terminó octava con un tiempo de 27.33.

Abril Aunchayna clasificó a la final de 100 metros espalda al marcar 1:05.20 en la serie de clasificación. En la segunda carrera clasificatoria participó Giuliana Pereyra, pero puso 1:05.39 y quedó afuera de la competencia por medallas por 19 centésimas. En la final en el Invencible Centro Acuático Provincial, de Santa Fe, Abril no hizo su mejor carrera y terminó séptima con un tiempo de 1:04.29.

En 200 pecho, femenino, Nicole Frank accedió a la final al parar los relojes en 2:38.84. La carrera decisiva fue en la tarde noche y, pese a que la uruguaya llegaba con el sexto mejor tiempo de las clasificatorias, quedó en el último lugar con una marca de 2:39.16. En la misma distancia pero masculina, quien compitió en la final fue Lucas Young, que corrió por el andarivel 7 y llegó en el último puesto parando el reloj en 2:23.92.

Juan Manuel Ergui, que ayer había sido finalista de 800 metros masculino, no pudo repetir en los 200 metros. Frenó los relojes en 1:56.34 y no le dio para ingresar a la final, quedando décimo en la clasificación general.

Espada, gimnasia, patín y joystick

Dos uruguayas debutaron en esgrima, en espada individual. Por el grupo C, Martina Paz venció 5-3 a Carmen Correa de Colombia y, por el mismo resultado, a Josefina Méndez, de Argentina; también le ganó 4-3 a Mariana Cuellar, de Bolivia. Luego perdió 5-2 con Gabriela Viveros, de Paraguay, con María Doig, de Perú. En octavos de final cayó ante María Chaves, de Brasil, y quedó eliminada.

En la misma competencia, Ariana Cedrés participó en el grupo B, donde no sumó triunfos, perdió 5-3 frente a María Chaves y Janine Hanspach, de Paraguay. Cayó 5-1 ante Lizze Asis, de Venezuela, 5-4 con María Jaramillo, de Colombia, y 5-0 con Analía Fernández, de Chile. Quedó eliminada en dieciseisavos de final al caer 15-4 con Alessandra Airaldi, de Panamá.

El pentatlón moderno incluye esgrima, carrera de obstáculos, natación y laser run. Dentro de las disciplinas, salieron con la espada Victoria Gerlach, que quedó sexta en la tabla general con 19 victorias y 13 derrotas, y Britney Serena, que sumó 11 victorias y 21 derrotas, ocupando el decimoquinto puesto. Volverán a competir el miércoles.

Paulina Paz debutó en la gimnasia artística de los Juegos Odesur. La gimnasta de 18 años sumó 39.135 puntos, con gran rendimiento en salto, buen desempeño en suelo y viga de equilibrio —donde está en puestos de clasificación a la final— y una discreta tarea en barras asimétricas. En declaraciones al Comité Olímpico Uruguayo, la gimnasta dijo que tiene “cosas a mejorar, pero también cumplimos objetivos, estuvo muy bueno”, y que su desafío está en el futuro “seguir entrenando, poder mejorar las series y poder tener más experiencias así”.

En esports, participó el equipo uruguayo de Valorant, videojuego de disparos tácticos. En la primera jornada, Uruguay venció 2-0 a Colombia en sets que fueron 13-11 y 13-9. Luego empató 1-1 con Paraguay, al caer 13-8 pero ganar 13-7 el segundo. Ante Chile perdió 2-0 en dos ajustados resultados, 14-12 el primer set y 16-14 el segundo.

En patinaje artístico, compitieron Zaira González y Romina Franca en el programa corto. Franca terminó en la sexta posición con 44.98 puntos y González fue décima con 35.39. Mañana volverán a escena en el programa largo.

De bandera la ilusión: Mateo Lluberas disputará la final de BMX

En bochas debutarán las duplas mixtas, ambas contra rivales de Chile. Por el grupo B, Celeste Alaníz y Cristian Calero arrancaron con victoria 12-11 ante Chile; que por el grupo A, en la tarde, Valentina Pérez y Facundo Fierro perdieron 11-8 ante una dupla también trasandina, integrada por Rodolfo Gálvez y Franca Martini. Este martes juegan ante Venezuela y necesitan la victoria.

En boxeo, Antonella Barzábal y Gonzalo De León cayeron en sus combates de cuartos de final y quedaron eliminados. Antonella Barzábal peleó con Diana Márquez, de Venezuela, en la categoría femenina hasta 54 kilos, y perdió 5-0. Por su parte, Gonzalo De León se midió con Jhojan Caicedo, de Colombia, en masculino hasta 90 kilos, y también cayó derrotado. En la categoría hasta 55 kilogramos hizo su debut en estos Juegos Lucas Fernández García, quien venció por puntos al boliviano Noe Barrientos, triunfo que le valió al uruguayo asegurarse medalla porque accedió a semifinales. Vale recordar que los púgiles Joaquín García, Tatiana Correa y Ailén Cabrera ya aseguraron medalla para Uruguay porque están en semifinales y los deportes de lucha reparten bronce para los dos perdedores semifinalistas.

En ciclismo BMX con freestyle, Mateo Lluberas disputó la serie 2 de la clasificación, en su primera vuelta hizo 76 puntos y en la segunda 82.33. El salteño de 19 años clasificó a la final siendo tercero en su serie y cuarto de la clasificación general. El martes irá por medallas en la final, donde tiene buenas chances de ganar un metal. En mountain bike, Eduardo Gelpes participó en la final de cross country y culminó undécimo con 1:32:24, solamente por encima del argentino Agustín Durán, que no pudo terminar la competencia.

El adiestramiento ecuestre individual no tuvo una buena jornada inicial para los uruguayos, de todas formas, Paulina Morales compitió en la segunda ronda, arrancando decimoquinta en la tabla general, pero debió abandonar la prueba.

Nicolás Llambías y Lucas Mocellini, que debutaron con derrota en vóley playa, chocaron ante los chilenos Marco y Esteban Grimalt y perdieron 21-14 y 21-12. La derrota condenó a la dupla celeste a jugar por puestos del 9 al 12. A cuartos de final pasó la otra dupla uruguaya, Luciano Fernández y Sebastián Rubio, que fueron segundos del grupo detrás, precisamente, de los chilenos.