Habrá actividad miércoles y jueves, donde Nacional visitará a Progreso en el Saroldi; además quedaron determinados los cruces de la segunda fase para los equipos amateur.

La Copa Uruguay avanza con lento desarrollo. Días y horarios complejos para los que tienen actividad laboral y hasta difícil acceso para ver los partidos por televisión. El torneo tiene una nueva forma de disputa y eso se avanza, con la fase de grupos de los equipos profesionales que comenzará a cerrarse esta semana.

La fecha 3 a la vista

La fecha 3 se dividirá en las próximas tres semanas. Entre miércoles y jueves se cerrarán los primeros dos grupos, que son los que tienen más encaminada su definición, con los únicos dos equipos profesionales que ya están eliminados: Progreso y Oriental de La Paz.

El miércoles, a las 15.00 en el Parque Saroldi, el gaucho recibe a Nacional en el gran partido de la semana, por la presencia del tricolor. El bolso anda a los tumbos en el Clausura y la Copa Uruguay parece ser el camino para clasificar a la Copa Libertadores. Con cuatro puntos y en la cima del grupo, es muy complejo que los de Daniel Carreño no accedan a la siguiente fase del torneo, pero asegurar el boleto es imprescindible ante un rival que ya se despidió del torneo y anda con la cabeza en otra lucha.

A la misma hora, en el Parque Palermo, Albion chocará con River Plate en cotejo donde el empate parece ser el camino para que los dos ingresen a la próxima ronda. El darsenero cayó ante Fénix por una nueva fecha de la segunda división y prácticamente se despidió del ascenso. El pionero cayó ante Peñarol, está último en el Clausura y peligra su chance de mantener la categoría.

En el grupo de Copa Uruguay, Nacional y Albion tienen 4 puntos, River Plate 3 y cierra Progreso sin unidades. El gaucho no tiene chances de acceder, siquiera, al puesto de mejor tercero ya que el primer ítem de desempate es el resultado entre sí y ya perdió con el elenco del Prado.

El miércoles, además, se jugará a las 15.30 el encuentro pendiente entre Rentistas y Plaza Colonia por la segunda fecha. El encuentro había sido suspendido porque nunca llegó la policía ni la ambulancia tras un error administrativo en la fijación.

Por acompañar a Central Español

El jueves, los dos partidos, van a las 15.30. Central Español, que ya está clasificado va con Oriental de La Paz, que quedó eliminado la semana pasada. En Las Piedras, Juventud recibe a Racing, en un partido donde se definirá el segundo puesto, el elenco de Sayago tiene el empate a favor. Aunque con cuatro puntos, el tercero podría clasificar en la tabla general.

En la Copa Uruguay, en la fase de los equipos profesionales, avanzan cuatro de los seis mejores terceros.

Foto: AUF

La llave amateur

Luego de los cruces directos entre los equipos de la C y la D, donde solamente queda pendiente Durazno ante Deportivo Colonia, se sumarán los clubes del interior a la fase amateur.

Quedaron determinados los cruces de la segunda fase, que serán a eliminación directa. En caso de igualdad en los 90 minutos, los encuentros se definirán por penales.

Foto: AUF

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