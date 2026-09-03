Se juega: la Mutual decidió que no habrá paro

Desde las primeras horas de la tarde, la Mutual de Futbolistas Profesionales mantuvo reuniones con el representante del ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Matías Pérez, y con el presidente de la asociación, Ignacio Alonso, para deliberar sobre las medidas a tomar tras los incidentes que involucraron a hinchas de Danubio tras la derrota frente a Montevideo City Torque en el Charrúa.

Finalmente, en la noche de este miércoles, la Mutual decidió que siga el fútbol y que la actividad por el Torneo Clausura, que este fin de semana tendrá su quinta fecha, se mantenga tal como estaba prevista, luego de otra conversación que incluyó, en una participación virtual, a los capitanes de los clubes del fútbol uruguayo. La única salvedad es que el partido entre Danubio y Peñarol en Jardines del Hipódromo será a puertas cerradas.

El paro que se manejó como posibilidad queda por el momento sin efecto, aunque habrá una nueva reunión el próximo martes para evaluar la posibilidad de adoptar algunas medidas para mejorar la seguridad de los jugadores, que es la principal preocupación del gremio.

El transcurso de los hechos

Danubio perdió 2-0 con Montevideo City Torque por la segunda fecha de la Copa AUF Uruguay, una derrota que profundiza la grave crisis deportiva del club, que suma 13 partidos sin ganar en el campeonato uruguayo y está cada vez más hundido en el descenso.

La situación de la franja es dramática y esto se reflejó en los incidentes que se produjeron en el Charrúa en los minutos finales de ese partido, cuando unos pocos hinchas danubianos ingresaron al campo con la intención de increpar y agredir a los jugadores.

La situación, que la transmisión televisiva renunció a mostrar, afortunadamente no escaló demasiado –se pudo ver al arquero Kevin Martínez enfrentarse a los hinchas en videos difundidos en redes sociales– y fue controlada por la Policía, pero los hechos causaron enorme preocupación en todo el ámbito del fútbol. Especialmente inquietó a la Mutual de Futbolistas Profesionales, que a mediados de julio ya había dispuesto un paro de la actividad tras la agresión de un oficial de policía a un jugador de Rentistas, tras el clásico frente a Cerrito; en esa ocasión exigieron “garantías efectivas que nos permitan desarrollar nuestro trabajo en condiciones de seguridad”.

Este miércoles, que tenía fijados otros cuatro partidos de la Copa AUF Uruguay, representantes de la Mutual –el presidente Diego Scotti, el vicepresidente Sergio Pérez, el segundo vicepresidente Maximiliano Russo, el secretario Mitchell Duarte y el abogado Martín Amorelli– se reunieron con Matías Pérez, integrante del Comité Ejecutivo de la AUF, para analizar la situación y resolver si se para el fútbol o no. En las primeras horas de la tarde se supo que los partidos de este miércoles se jugarían tal como estaban previstos, pero se mantuvo pendiente la resolución sobre un eventual paro de la actividad.

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, se sumó después a la reunión, y a la salida comunicó que se había decidido disponer que el próximo partido de Danubio, que este sábado recibirá a Peñarol en el estadio María Mincheff de Lazaroff, se juegue sin público. “Evaluamos algunas medidas que piensa la AUF para el contexto especial que está pasando Danubio, a partir de estas agresiones”, dijo Alonso. “Justo juega un partido muy especial con Peñarol, que viene de un episodio mucho más colectivo pero que sacudió a la sociedad, y entendemos que no están dadas las condiciones para que se juegue ese partido con público”, agregó.

El presidente de la AUF también aclaró que “a través del área de seguridad logramos identificar a los tres invasores, [entre ellos] al agresor, hicimos la denuncia policial y en las próximas horas el responsable será detenido porque está plenamente identificado. En la lista de impedidos van a estar, pero van a tener las consideraciones de la Justicia para ver su responsabilidad en la agresión que tuvo uno de los invasores al campo”.