Peñarol visita a Atenas en Maldonado por la Copa AUF Uruguay

Este miércoles se concentra gran parte de la actividad por la segunda fecha del torneo en su llave profesional, con otros tres partidos en la capital.

Ya está en marcha la segunda fecha de la Copa AUF Uruguay en su fase inicial entre equipos profesionales. Cuatro de los 12 cotejos correspondientes a la segunda etapa se llevarán a cabo este miércoles. El campeón defensor del título, Peñarol, cierra la jornada a las 20.00, en el Campus de Maldonado frente a Atenas, en juego por el grupo 1, que en la fecha de arranque tuvo la victoria carbonera frente a Montevideo City Torque y la gran remontada de Danubio frente a los carolinos, en el primer triunfo de la franja desde que en abril le ganó a Nacional en el Gran Parque Central por el Apertura.

Cambiar el chip

El equipo de Diego Aguirre viaja a Maldonado con la misión de dejar atrás el trago amargo del clásico en casa y recuperar el ánimo en una competencia que, paralela al Clausura y a la trascendencia de la tabla anual, dondeahora perdió la punta, le abre otras posibilidades al técnico para potenciar su equipo y su plantel.

La rotación de los planteles y las formaciones alternativas han sido la regla de la Copa AUF Uruguay, y en el caso de Peñarol, con el plantel más cotizado del medio y con flamantes incorporaciones recientes, las opciones de Aguirre son numerosas, descontando que varios de los titulares descansarán pensando en el partido que jugará el próximo sábado ante Danubio, por la quinta fecha del Clausura, en Jardines del Hipódromo.

Cabe esperar que Peñarol juegue en el Domingo Burgueño Miguel con un equipo similar al que salió en su debut de la copa ante Torque, con la excepción de Kevin Rodríguez –que salió cedido a Boston River– y del colombiano Luis Angulo, que puede ser repescado por Talleres de Córdoba.

Ignacio Alegre, que en ese partido entró como puntero derecho, puede ir al lateral en lugar de Rodríguez y Stiven Muhlethaler ocupar esa banda en ofensiva; el juvenil argentino Gonzalo Gelini, que tuvo un arduo debut con la camiseta aurinegra en el clásico, puede meterse en el equipo por la banda izquierda.

En la mitad de la cancha surge una interrogante, porque Eric Remedi –que venía recuperándose de una lesión y cobrando ritmo competitivo– fue titular y autor del gol del triunfo frente a Torque. Ahora, después de un flojo clásico de Nicolás Indio Fernández y un buen ingreso de Remedi, aparece como la mejor opción para enfrentar a Danubio de visitante, y podría descansar. Diego Laxalt ocupó un lugar en el doble cinco en ese partido, y Tomás Olase puede ser otra opción para Aguirre.

Así, el 11 inicial se perfila con Sebastián Britos en el arco; Alegre, Brian Barboza, Franco Romero y Lucas Hernández en la línea de fondo; Laxalt y Olase en el doble cinco; Muhlethaler, Leandro Umpiérrez y Gelini más adelante, y Facundo Batista como referente de área.

Atenas, por su parte, también busca recuperarse, porque después de perder en el debut de la copa –también con una oncena suplente casi en su totalidad– cayó en la fase regular de la Segunda División frente a Paysandú y se bajó de los puestos de ascenso directo.

El equipo de Juan Carlos Carrasco, que el domingo recibirá a River Plate en San Carlos por la fecha 17 de la B, saldría ante el carbonero con este 11: Francisco Coirolo; Vittorio Magno, Emilio Crespo, Fernando Souza, Agustín Acosta; Lucas Bassadone, Mateo Molinari, Lucas Cascallares; Nicolás Suárez, Facundo Milán y Nicolás Campos.

Tres más

En la previa al partido en el este habrá otros tres partidos por la segunda fecha de Copa AUF Uruguay este miércoles.

En el Parque Maracaná, debutan en la competencia Cerrito y Deportivo Maldonado, a las 15.00, en partido correspondiente al grupo 3, que comparten con Cerro y Wanderers. A la misma hora, pero en el Parque Palermo, Central Español recibe a Juventud por el grupo 4. El palermitano debuta en la copa ante un equipo pedrense que ya había arrancado con victoria ante Oriental. El celeste de La Paz buscará sus primeros puntos el jueves, cuando reciba a Racing también en el Parque Palermo, para completar la fecha 2 del grupo (que tiene pendiente el choque entre cerveceros y palermitanos de la primera fecha, fijado para el miércoles 9).

Otro que debuta este miércoles, jugando por la fecha 2, es Boston River, que visitará a Liverpool en el Parque Viera desde las 17.00. El negriazul ya sumó de a tres en su debut, mientras que por este grupo 6 resta el choque entre el sastre y Colón por la primera fecha, también fijado para el miércoles 9.