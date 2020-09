La Asamblea Técnico Docente (ATD) de Formación en Educación comenzó el sábado 12 y seguirá trabajando hasta el viernes. En este ámbito de trabajo nacional los docentes analizan distintos aspectos y toman postura en tanto son un órgano asesor del Consejo de Formación en Educación (CFE) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). La presidenta de la mesa permanente de la ATD, Laura Bermúdez, comentó a la diaria los principales temas que están abordando, entre ellos los cambios que impuso la ley de urgente consideración (LUC) y el proyecto de ley de presupuesto.

El sábado comenzaron a trabajar luego de la apertura, de la que participaron como invitados las autoridades del CFE y el presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Robert Silva. Después, los casi 90 docentes se dividieron en comisiones de trabajo para analizar distintos temas, entre los que también está la educación virtual que se tuvo que implementar este año y cómo eso afectó las prácticas.

Sobre la LUC, Bermúdez detalló que hay dos temas que afectan directamente al CFE y “preocupan”. Por un lado, en la ley se aprobó que la ANEP seguirá a cargo de la formación en educación y que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) podrá certificar los títulos como universitarios. “Lo que se aprobó no implica un cambio de institución y eso es lo que necesitamos, queremos un cambio que permita instalar una cultura universitaria que garantice que podamos trabajar tanto la enseñanza como la extensión y la investigación”, afirmó la docente.

La presidenta de la mesa permanente destacó que tanto para la ATD como para los estudiantes “la certificación no es la forma, no alcanza, queremos ser universitarios realmente, no que nos certifiquen. El CFE viene construyendo desde 2008 una cultura universitaria, se creó como una forma intermedia para llegar a la universidad de la educación y hacia ahí deberíamos apuntar”.

Bermúdez agregó que una universidad de la educación es lo que permitiría al CFE “alejarse de la cultura que nos ha escolarizado durante mucho tiempo. El certificado universitario no es un logro ni fue un objetivo, no cambia nada, y esta ha sido la postura histórica de la ATD”.

Por otra parte, la LUC detalla que el sistema de becas será para los estudiantes universitarios de formación docente, pero en tanto los institutos del CFE no son universitarios sus estudiantes no accederían a ese apoyo económico. Sobre este punto Bermúdez dijo que “se buscarán formas de garantizar el acceso al derecho de los estudiantes”.

Presupuesto para el CFE

La ATD analiza la figura de supervisor en el CFE que propone el Poder Ejecutivo en la ley de presupuesto. Para Bermúdez las funciones que cumpliría “se asemejan a las que cumple un inspector en otros consejos de la ANEP” y advirtió que “la supervisión vista desde el control es normalista y se aleja de la concepción universitaria”. Para la docente el CFE ya tiene una estructura de departamentos con coordinadores académicos que no solo se encargan de supervisar sino que trabajan con el cuerpo docente en distintas áreas.

Por otra parte, en el presupuesto no se tiene en cuenta el cambio que se votó a fines de 2019 en el estatuto docente. Después de siete años de trabajo conjunto entre la ATD, los sindicatos y las autoridades, se aprobó un nuevo capítulo en el estatuto, el 14, que transforma la concepción de los cargos docentes para encaminarlos hacia la estructura universitaria, que debía entrar en vigencia en marzo.

A pedido de las nuevas autoridades se suspendió la aplicación de la normativa y se estudian los perfiles propuestos para los grados 3, 4 y 5 en la nueva carrera docente. Para Bermúdez este cambio se podría haber hecho en la reglamentación, porque son “detalles mínimos” lo que se pide revisar.

Asimismo, esta suspensión implica que en el pedido presupuestal no se tomen en cuenta los llamados a cargos docentes que se deberán hacer cuando entre en vigencia el estatuto. Más allá de que la decisión final la tomará el plenario el viernes, Bermúdez adelantó que es probable que se pida al CFE que implemente cuanto antes el capítulo 14, “porque es producto de muchos años de trabajo entre todas las partes”.