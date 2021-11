No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La filial montevideana de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) denunció que del 3 al 21 de diciembre 160 escuelas no contarán con servicios tercerizados de comedor porque culmina el contrato de Primaria con las empresas. Daysi Iglesias, secretaria general del sindicato, dijo a la diaria que se trata de “un nuevo problema de gestión” que se debe a “dificultades para gestionar el funcionamiento del sistema” por parte de las autoridades.

“Los cursos y los sistemas de comedores de Primaria nunca terminan el 3 de diciembre y todos lo sabemos; los cursos van hasta el 12 de diciembre, aproximadamente ”, indicó. En esta oportunidad, dijo, desconocen por qué la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) hizo la licitación hasta esa fecha. “No sabemos cómo piensan darles de comer a los chicos desde esa fecha en adelante”, cuestionó Iglesias, y explicó que eso es independiente de la definición de extensión del calendario escolar hasta el 28 de diciembre a causa de la pandemia.

Iglesias llamó a las autoridades educativas a que estén más “atentas”, dado que desde las más altas esferas del gobierno se ha señalado que el comedor es un asunto “neurálgico”. “Pero cuando hay que gestionarlo te olvidás de dos semanas en el calendario”, criticó, en alusión a los repetidos señalamientos desde el gobierno a los sindicatos por la realización de paros que implican la suspensión de la alimentación en algunas escuelas.

Según planteó la DGEIP al sindicato, a partir del 3 del mes próximo los directores de las 160 escuelas implicadas recibirán una partida para que ellos mismos contraten a las empresas para brindar el servicio de alimentación hasta el 21 de diciembre, día en que termina el año lectivo. Iglesias sostuvo que ello supone “un agregado extra a las situaciones que están teniendo hoy en día”, como el llamado a concurso a direcciones escolares que se hace entre octubre y diciembre. “Este hecho es insólito, porque los directores de escuelas son los que cierran el año contable y pedagógico”, afirmó. Además, analizó que la extensión del trabajo administrativo hasta el 28 de diciembre en Primaria tiene más que ver con el momento “impropio” para los concursos de los directores que con el aprendizaje de los estudiantes, como fundamentaron las autoridades.

Según la sindicalista, que puede llegar a ser representante de los trabajadores en el Consejo Directivo Central (Codicen), hay unas 2.000 personas concursando y hay quienes trabajan en el interior y tuvieron que desplazarse hasta Montevideo, “pagándose hoteles”. En suma, señaló que a los directores se los tiene “agobiados” por un concurso, por las situaciones de rendiciones y comedores, por “todos los trámites administrativos” que hay, y “ahora se les agrega que deben suplir un problema de gestión del organismo”, ya que es la DGEIP la que debe contratar a las empresas. Previo a comenzar una reunión con directores afiliados a Ademu Montevideo para analizar la situación, Iglesias sostuvo que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) se está manejando con “impericia”.

A su vez, el tema tomó estado parlamentario, puesto que la diputada por el Frente Amplio (FA) Lilián Galán hizo un pedido de informes hace un mes, del que todavía no tuvo respuesta. Para la representante, a partir del 3 de diciembre “habrá directoras sobrecargadas, que no sabemos cómo lograrán resolver una alimentación saludable, ya que no es su tarea”. “Infancias a la intemperie y las trabajadoras de las [empresas] tercerizadas condenadas al desempleo”, lamentó la diputada.

#AlimentaciónEscolar

Acabamos de recibir la noticia de que las licitaciones de las empresas tercerizadas de Educación Primaria para comedores vencen los primeros días de diciembre y no hay Plan B. (Abro Hilo)@MPP609 @Frente_Amplio pic.twitter.com/sJ6IbYlohw — Lilián Galán (@liliangalan1) November 10, 2021

Por otro lado, Iglesias vinculó los problemas de gestión con las disposiciones de la ley de urgente consideración por las que se suprimieron la mayoría de los consejos de ANEP, que pasaron a ser direcciones generales. “Llevar toda la administración de los desconcentrados a una sola persona era problemático. Esto iba a resultar en atolladeros de la gestión, y en Primaria, indudablemente, no se están gestionando las cosas correctamente”, apuntó.

“¿Dónde está el Mides?” Ademu Montevideo comenzará una campaña para que el Ministerio de Desarrollo Social asuma responsabilidades por la comida diaria de los niños, debido a los casos de desnutrición infantil que la Intendencia de Montevideo detectó el mes pasado. Desde el gremio consideran que Primaria no es el organismo responsable de la asistencia alimentaria a la ciudadanía, sino el ministerio, y se preguntan “dónde está”, detalló Iglesias a la diaria. La sindicalista expresó que le parece “fundamental” que el Mides cubra “aquellos días” en que los estudiantes no asisten a la escuela, que realiza la tarea “con gusto”, a pesar de que no sea su principal cometido.

