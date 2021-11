Desde la mañana de este viernes, trabajadores nucleados en la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) ocuparon la UTU Central por la “poca respuesta” que han recibido a sus planteos, en el marco de un paro general que se lleva adelante en Montevideo, Canelones y Rocha, donde desde el miércoles comenzó el proceso de planillado, es decir, el armado de los grupos para 2022.

Los docentes denuncian que habrá recortes de horas y reestructuras de los programas, como el de Formación Profesional Básica (FPB), sin previa consulta a los educadores. Se prevé que el lunes continúen los paros a nivel departamental, específicamente en Treinta y Tres y Maldonado, donde, justamente, ese día comienza el proceso de planillado para esos territorios.

Lourdes Núñez, vocera de Afutu, dijo a la diaria que están reclamando respuestas por la “incertidumbre” que están teniendo en relación al proceso de planillado y con las distintas propuestas educativas para lo que es ciclo básico en UTU, especialmente en el FPB y en los Centros Educativos Comunitarios (CEC), donde “se están viendo recortadas sus propuestas desde febrero de este año”.

“Estamos viendo un recorte significativo no sólo en la cantidad de grupos sino en la cantidad de horas y en las condiciones de trabajo que hemos transitado este año. Estamos sin información, en un nivel de angustia e incertidumbre tremendo; los espacios de negociación colectiva no están dando sus frutos y esta administración no está dando respuestas claras de cómo se va instrumentar la reforma educativa del FPB, no está claro cómo avanzarán los CEC, si es que van a seguir funcionando. Es una situación muy preocupante”, fustigó.

Por último, la sindicalista dijo que no saben cómo se va instrumentar el plan para el año que viene “con el impacto que esto tendría tanto en las fuentes laborales como en las oportunidades educativas para jóvenes de todo el país que primero han visto cercenada su oportunidad de ingresar a los FPB en todo el territorio nacional”. “No sabemos en qué condiciones y con qué cantidad de grupos vamos a contar para el año que viene. Esta es la lucha que estamos dando ahora: exigir respuestas”, agregó.

Según supo la diaria, el director general de UTU, Juan Pereyra, desde el mediodía está presente en UTU Central y llamó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para que se desaloje a los funcionarios que se encuentran ocupando ese centro. “Nos mandó el ministerio y no se quiere ir”, comentó una funcionaria que está ocupando desde la mañana.

La idea es que desalojen “cuanto antes”, en el marco del artículo 392 de la ley de urgente consideración (LUC), promulgada hace más de un año. Más allá de que la prohibición de ocupación de oficinas públicas está vigente desde hace años, el artículo de la LUC refiere a la “libertad de trabajo y derecho de la dirección de la empresa”.

En ese sentido, en la ley se expresa que “el Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”. Este es uno de los 135 artículos que se busca derogar mediante referéndum, que está previsto se realice en el primer cuatrimestre del año próximo.