El lunes 1º de marzo está marcado para ser el primer día de clases de este año lectivo, que se caracterizará por intentar llegar a la máxima presencialidad que permita la situación sanitaria. Estudiantes y trabajadores de enseñanza primaria y media se preparan para volver a las aulas y aunque en muchos casos ‒sobre todo en el interior‒ la organización parece ir sobre ruedas, en la zona metropolitana prima la incertidumbre en muchos centros educativos.

UTU estaba en alerta ante un posible paro nacional de 24 horas con ocupación por parte de la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) programado para el lunes, pero la dirección nacional del sindicato decidió desarticular la medida luego de analizar la propuesta hecha por las autoridades en una bipartita el jueves.

El paro había sido convocado por el recorte de horas y grupos en general, pero en particular por la disminución de cargos de educadores y en la unidad de alfabetización laboral (UAL). Según comentó a la diaria el secretario general de Afutu, Nelson Jaurena, la propuesta hecha por la dirección general de UTU originalmente implicaba que los docentes tuvieran un promedio de 15 minutos a la semana para cada estudiante y su familia. “A raíz de la negociación logramos reincorporar al trabajo de educadores y a la UAL a muchos compañeros; no estamos en el ideal pero no estamos en términos regresivos”, detalló.

Con respecto al inicio de clases del lunes, Jaurena aseguró que los trabajadores están “profundamente preocupados”. “El comienzo de clases se va a desarrollar en comunidades educativas que recién se están conociendo y no es lo ideal; recién se terminan de designar los profesores, de hecho, todavía hay designación de adscriptos, se atrasó la elección de horas de los educadores por todo esto que sucedió. Va ser una comunidad educativa que va llegar el 1º de marzo a conocerse. Hay que generar sistemas que permita consolidar las comunidades mucho antes”, valoró.

La emergencia sanitaria también es un factor que preocupa al colectivo porque “hay mucha carencia, no tenemos claro cómo se van a asignar los nuevos locales para poder respetar el distanciamiento y no sabemos a qué distancia van a estar; si trasladan a un grupo, ese profesor tiene que trasladarse luego para dar clase a otro grupo, eso va a generar muchas complicaciones”, advirtió.

Hasta el viernes por la tarde Afutu no tenía conocimiento de escuelas técnicas que se hayan trasladado a otros locales dentro de los ofrecidos por la Universidad de la República (Udelar) o intendencias departamentales.

“Persecución sindical” en San José será tratada por mesa nacional de Fenapes

Hoy habrá reunión de delegados nacionales de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) y el inicio de clases será la principal cuestión del orden del día. Sin embargo, a último momento llegó un tema para tratarse: 15 docentes fueron separados del cargo y sumariados por una campaña de Fenapes contra la reforma Vivir sin Miedo.

Según opinó en diálogo con la diaria el dirigente de Fenapes Javier Iglesias, la Dirección General de Secundaria tomó esa decisión “para tapar todo este caos impresionante de comienzo de clases; no es casualidad que esta medida de represión sindical ocurra sobre fines de febrero, hay una intencionalidad por parte de las autoridades y el gobierno de la enseñanza de colocar este hecho de San José para ocultar el peor comienzo de clases en muchísimos años”.

Según Iglesias, “los liceos ni siquiera tienen armados los horarios porque no han podido resolver la designación de horas de sus profesores. Es un comienzo de año caótico, donde no se sabe si va a haber clases los sábados o no, donde no se sabe dónde se va a dar clase”. En su caso puntual, es docente en un liceo de Montevideo y al menos hasta el viernes por la tarde no conocía sus horarios para el lunes.

Para el representante sindical, la falta de reuniones con las autoridades no ha sido el problema, de hecho el jueves hubo una bipartita entre trabajadores y la dirección de Secundaria; “el problema es que hablar no es negociar, la base es que la autoridad toma la decisión y el resto acata, esa es la concepción que prima en el consejo hoy”, afirmó.

Consultado sobre nuevos locales con los que cuenten los liceos para permitir mayor presencialidad, Iglesias dijo: “En algunos lugares nos hemos enterado de que sí hay nuevos locales. Al liceo 5 de Montevideo le dijeron el martes que el lunes empezaban en la Facultad de Ingeniería de la Udelar: ningún liceo del mundo se muda en tres días, eso habla del nivel de improvisación que hay”.

Situación dispareja en el arranque de primaria

Hoy también se reúnen los delegados nacionales de la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de la Educación Primaria (FUM-TEP). Según detalló a la diaria su secretaria general, Elbia Pereira, el tema principal será el comienzo de clases, pero también se debatirá “un plan de acción para 2021, que surgirá de las resoluciones de las filiales. Está la Rendición de Cuentas a la vuelta de la esquina y hay que posicionarse”.

Pereira comentó que “hay escuelas que tienen todo organizado” para el inicio de clases el lunes: “De las 2.300 escuelas, hay 1.000 rurales que en su mayoría tienen ya organizado y las familias tiene la información completa. La mayor dificultad está en la zona metropolitana, donde está la mayor cantidad de escuelas urbanas con un alumnado que necesita sus tiempos para organizarse”.

Por el momento hay varias escuelas en la capital del país que “no tienen director o faltan docentes”, dijo. “El jueves hubo más de 200 maestras en la escuela de Piedra Alta para elegir los cargos. La certeza que la escuela debería dar a las familias no es posible en todos lados, y eso genera desconcierto”, afirmó la representante sindical.

Según detalló Pereira, hay escuelas que hasta ayer a última hora no tenían los materiales de limpieza para garantizar un regreso seguro. Por eso destacó el trabajo que están haciendo las maestras y el resto del personal de las escuelas en estos días previos al inicio de clase. Consultada sobre los locales a los que se podrían mudar algunas escuelas, Pereira dijo que no tiene información al respecto.

Familias de la escuela pública lanzan campaña de comunicación

Ayer las Familias Organizadas de la Escuela Pública presentaron una campaña de comunicación de cara al inicio de clases. En total son tres los materiales que se distribuirán en los próximos días. En primer lugar, un video del que participan figuras públicas como la comunicadora Noelia Campo y la directora del Ballet Nacional del Sodre, María Noel Ricetto, junto a especialistas de la salud y de la educación, en el que destacan la importancia de concurrir de manera presencial a las escuelas.

Además, elaboraron una publicación para los adultos de la familia y una revista para los niños donde se presenta información sobre el coronavirus y los últimos protocolos elaborados por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Gabriela Sarasúa, una de las madres que integran la organización, comentó a la diaria que esperan dar a conocer estos materiales para acercar información a las familias sobre la importancia de volver al encuentro presencial. Sobre el comienzo de clases dijo que hay “escuelas que envían a las familias información muy clara con videos, por la plataforma Gurí o Whatsapp, y escuelas donde es un gran signo de interrogación, no tienen la menor idea de cómo va a ser el comienzo de año”.

Ante este panorama, el colectivo de familias vuelve a un reclamo del año pasado: “Seguimos con situaciones muy dispares que quedan en manos de los equipos docentes de cada centro y eso hace que no se cuente con la información de cómo se va a proceder”, advirtió.

Asimismo, puntualizó “que en varios lugares la presencialidad es total, vuelven todos los niños, todos los días, pero en otros la presencialidad es muy baja y se han organizado los horarios de una forma que atenta contra las dinámicas familiares, con niños que deben ir una semana de mañana y otra semana de tarde, o no se contempla la situaciones de hermanos que van a la misma escuela”.

De los espacios que la Intendencia de Montevideo iba a brindar aún no tienen novedades. Por lo menos hasta el momento, entre las escuelas del colectivo ninguna va a hacer uso de esos locales.