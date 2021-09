El Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública autorizó la contratación de menús de emergencia para todas las escuelas que tengan comedor tradicional para este miércoles. Esto se da por el paro general del PIT CNT, al que adhieren los sindicatos de la enseñanza.

En un comunicado que difundió en la noche de este martes, el Codicen dio el visto bueno para que se contraten esos menús de emergencia “para el caso de que la dirección escolar evalúe que no estén dadas las condiciones” para el funcionamiento de los comedores.

En las escuelas que cuenten con las condiciones necesarias, el comedor funcionará con “normalidad” brindando el servicio de alimentación a los alumnos de dicho centro educativo, así como a niños de otras escuelas previa coordinación de la familia con la dirección escolar, indica el texto.

En tanto, en aquellas escuelas que se “presume no abrirán por adhesión de todo el personal al paro previsto”, de acuerdo con la información que se cuenta en función de situaciones generadas en paros anteriores, los alumnos podrán concurrir a “escuelas sedes” donde se les brindará viandas o menús de emergencia, especialmente en la zona metropolitana del país.

A su vez, el Codicen dejó “constancia” de que en el resto del país las inspecciones departamentales han “coordinado a nivel de cada escuela para atender los requerimientos de los alumnos y sus familias”, determinando “escuelas sedes” que recibirán a niños de las “escuelas derivadas” que “presuntamente estarán cerradas”.

Ante las críticas de diversos actores del gobierno por el paro y las “consecuencias” que habrá, por ejemplo, “niños que se queden sin comer” o que queden “rezagados” en el ámbito educativo, este martes, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo en la conferencia de prensa previa al paro nacional, que “son declaraciones de muy mal gusto”.

“A mí me gustaría que el Poder Ejecutivo tuviera la misma sensibilidad para todos los días en que los gurises no comen porque no van a la escuela. Me gustaría que en este país hubiera tanto empleo de calidad que no fueran necesarias las ollas populares, me gustaría que no hubiera 100.000 pobres nuevos. Ahí están los reclutados de las políticas que ellos aplican”, señaló, y resaltó que el paro de este miércoles se resolvió hace más de un mes y medio y fue comunicado en su momento. “A esta altura, creo que muchas autoridades utilizan la alimentación escolar para poner al movimiento sindical de chivo expiatorio”, opinó.