El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) junto a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presentó el miércoles de tarde las metas del Programa Nacional de Fortalecimiento a la Formación Docente, que está incluido en el Plan de Política Educativa Nacional de este período de gobierno.

El titular del MEC, Pablo da Silveira, adelantó que aspiran a que el año que viene los profesores y maestras ya puedan acceder a un título universitario por su capacitación, algo previsto en la ley de urgente consideración (LUC). Sin embargo, ese artículo está impugnado para el referéndum de este domingo. En ese sentido, Da Silveira dijo: “Confiamos, esperamos y les pedimos a los uruguayos que nos ayuden a seguir adelante con este proyecto”.

En la LUC se dispuso que el MEC, asesorado por un consejo consultivo no vinculante, podrá otorgar carácter universitario a carreras de formación de educadores, se dicten o no en instituciones universitarias. La reglamentación del artículo 198 de la LUC se concretó en diciembre del 2020 mediante el Decreto 358, que define la integración del consejo consultivo: tres designados por el Poder Ejecutivo y un cargo para las universidades privadas, otro para la Universidad de la República (Udelar) y otro para la ANEP.

Este artículo es cuestionado por los sindicatos de formación docente porque entienden que posibilita la “injerencia” del Poder Ejecutivo, puesto que es el MEC el que va a determinar qué carreras son universitarias y cuáles no. “Esto implica que a nivel privado se abran un montón de carreras, pero a nivel público también se abre la cancha, y por lo tanto el presupuesto”, había criticado en su momento, en diálogo con la diaria, la dirigente del Sindicato de Formación en Educación, Cecilia Klein.

Según Da Silveira, en la Ley de Presupuesto “se reservaron unos cuantos millones de dólares” para otorgar apoyos económicos a estudiantes y a instituciones que están trabajando “para elaborar programas que puedan aspirar al reconocimiento docente”. “Es un proceso cuyo objetivo es lograr que en Uruguay, como pasa normalmente en los países con sistemas educativos maduros, los docentes tengan un título que tenga valor universitario”, detalló, y afirmó que “esta es una manera de encarar el asunto de forma realista y que pueda tener resultados a muy corto plazo”.

El ministro aseguró, además, que también hay una solución prevista para aquellos docentes que ya se recibieron por el actual sistema. “Estamos previendo soluciones para los chicos que empiecen a estudiar Formación Docente el año que viene, para los que ya están estudiando, de manera que puedan engancharse en este sistema y accedan también a un título con reconocimiento universitario, y también para los docentes titulados. Sería un poco injusto que los docentes jóvenes sí tengan un título con reconocimiento universitario y los que se recibieron antes no”, subrayó.

Por su parte, el presidente de la ANEP señaló que el lanzamiento de la iniciativa “es una buena noticia” para el país y que siempre defenderá la autonomía del organismo que dirige. “Estamos formando docentes con rango universitario, cambiando los planes de formación inicial, y el MEC es quien da el reconocimiento del título. Acá hay una coordinación entre la ANEP y el MEC. En marzo de 2023 empiezan las carreras universitarias para maestras y profesores”, expresó.

A su vez, sostuvo que el país “tiene que darse cuenta” de que la LUC permite “poner en valor el título de los docentes desde el nivel de la formación inicial”.

Otras vías

Entrevistado por la diaria, semanas atrás Silva sostuvo que si se derogan los 135 artículos de la LUC lamentaría que las maestras y los profesores “no tengan la posibilidad de tener título universitario”. “Es un avance y es un primer paso necesario e imprescindible para ir hacia la Universidad de la Educación”, indicó, en respuesta a reclamos de docentes que dicen que ese debe ser el camino a transitar.

Consultado sobre si dicha universidad sería autónoma y cogobernada, como piden los estudiantes de Formación en Educación, Silva aseguró que él no tendría problema si es así. “Yo no le tengo miedo a la representación de los órdenes; en 1995 fui electo consejero estudiantil en la Facultad de Derecho durante dos años, me votaron mis compañeros. He sido representante de estudiantes y de docentes [en el Consejo Directivo Central de la ANEP], no me duele en prendas y siempre lo hice aportando desde el lugar en el que estaba”, sostuvo.

Con relación al proyecto de Universidad de la Educación que fue tratado en el Parlamento en la pasada legislatura, el jerarca dijo que fue el Frente Amplio el que “no quiso transar” para que hubiera un acuerdo multipartidario: “Si vos no tenés mayoría y vas a negociar, la negociación implica que todas las partes cedan. Yo estaba por el Partido Colorado en aquel momento y dijimos: está bien, que sea cogobernada, pero que la mayoría la tengan los representantes del gobierno, como en el Codicen. Y el FA dijo no, [tiene que ser] totalmente cogobernada, sin representantes del gobierno”.

En ese marco, Silva sostuvo que la LUC transita “el camino del medio” entre quienes sostienen que debe haber una nueva universidad con un cogobierno como el de la Udelar y quienes lo rechazan. Según planteó, el elegido por el gobierno “es un camino inteligente y sensato, que no vulnera la autonomía de la ANEP”. “Es mentira si se dice que la autonomía se vulnera, nosotros mantenemos nuestra potestad constitucional de dar el título docente”, aseguró.