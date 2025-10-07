La filial montevideana de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) hace un paro este miércoles hasta el mediodía en reclamo de más presupuesto para la educación, en el marco de la discusión del proyecto de Ley de Presupuesto Quinquenal, actualmente a discusión de la Cámara de Diputados.

En el caso de los liceos del zonal oeste de la capital, el paro fue extendido durante 24 horas e incluye la ocupación del liceo 38 de La Teja. Como informó la diaria, uno de los principales reclamos en ese centro educativo era contra la instalación de cámaras de videovigilancia dentro del liceo. Según informaron desde el núcleo sindical del liceo, las cámaras ya fueron retiradas del centro educativo, por lo que la ocupación se mantiene con base en los otros puntos de la plataforma.

Además de reclamar más presupuesto para la educación, los liceos del zonal, que son los número 11, 22, 24, 38, 46, 47, 50, 51, 61, 66, 70 y 72, piden por la construcción de un liceo de bachillerato en La Teja, en el mismo sentido de lo que reclaman organizaciones del barrio. Por su parte, los respectivos núcleos sindicales acompañan sus resoluciones de paros acompañadas de numerosos reclamos de infraestructura y materiales.

En el marco del día de movilización, otro liceo de la capital está siendo ocupado. Se trata del 9 Eduardo Acevedo, de bachillerato y ubicado en Lezica. Según las reivindicaciones de su núcleo sindical, el centro educativo se encuentra “colapsado” y no puede responder a las necesidades educativas del barrio, por lo que también piden por la construcción de un nuevo liceo de bachillerato para esa zona de la capital. Según afirman, se trata de un “reclamo histórico”.