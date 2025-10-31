Pocos días después de que un paro realizado en el departamento de Montevideo por la agresión a una maestra en la escuela 172 de Malvín, esa misma medida se tomará este viernes en escuelas y jardines públicos de Canelones.

De acuerdo a lo resuelto por la filial de ese departamento de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu), la paralización será por 24 horas y fue definida en una asamblea realizada este jueves, luego de que se registrara una agresión física a dos maestras en un centro educativo de Canelones.

Este jueves, además, el núcleo sindical de la UTU de Arroyo Seco, en la capital, realizó un paro debido a la “acumulación de situaciones de violencia” que se vienen registrando este año en el centro educativo. Según un comunicado publicado por el núcleo sindical, estos episodios afectan “la salud física y mental” de docentes y funcionarios y, por lo tanto, el clima educativo en la institución.

Los trabajadores sindicalizados denunciaron, además, que la dirección de la escuela técnica no tomó las denuncias sobre estos hechos “con la seriedad que ameritan” y que incluso un grupo de adscriptos fueron violentados y amenazados con sanciones por parte de autoridades del centro educativo.