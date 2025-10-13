El gremio estudiantil del liceo 10 comenzará una ocupación del centro de estudios desde las 6.30 de este martes. En un comunicado de prensa, el gremio expresó que la medida busca “visibilizar el conflicto presupuestal, exigir una mayor asignación de recursos para la educación secundaria y expresar nuestro apoyo a todo el movimiento estudiantil que se encuentra movilizándose como medida de lucha”.

La ocupación se enmarca dentro del conflicto declarado por la coordinadora de los Gremios de Secundaria del Área Metropolitana (GSM). En diálogo con la diaria, la vocera del GE10, Clara Leal, explicó que GSM “dio la potestad a cada liceo de tomar la medida que pueda con base en un protocolo”, y debido a esto el gremio votó la ocupación en asambleas estudiantiles.

Respecto de las necesidades que reclaman para este liceo, los estudiantes expresaron en asambleas “falta de productos higiénicos, horas docentes, un tema que mantiene a muchos gurises preocupados, y falta de equipos multidisciplinarios”, dijo Leal. Además, denuncian una mala estructura edilicia; Leal ejemplificó que en el salón gremial hubo que cambiar el techo y remplazarlo por espuma plast, porque las condiciones “realmente son malas”.

En relación con el “conflicto presupuestal”, manifestó que durante las asambleas del gremio se abordó el proyecto de ley de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo. “Los gurises están despiertos y les tuvimos que dar datos actuales, hablar de números, les tuvimos que explicar que detrás de esta medida nueva de ocupación hubo concentración a principios de setiembre”, agregó.

A su vez, la medida implica que desarrollarán actividades abiertas en el exterior de la institución como pintada de pancartas, “con el fin de fomentar la participación y la defensa colectiva de la educación pública”, finalizó el comunicado.