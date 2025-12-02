Un año más, el verano en la educación primaria contará con la modalidad de Escuelas de Verano: del 8 de enero al 5 de febrero, más de 10 mil niños y niñas de todo el país podrán participar de la propuesta, que consta de actividades recreativas, lúdicas y pedagógicas en el centro educativo, además de alimentación y también salidas didácticas.

Este lunes se abrieron las inscripciones y seguirán disponibles hasta el 12 de diciembre, a través de Gurí Familia. La propuesta abarca a todas las infancias que asisten a escuelas públicas del país, pero no todas los centros de ese subsistema son Escuelas de Verano, sino que hay determinadas sedes, en las que los equipos docentes presentaron un proyecto para desarrollar durante el verano como parte del programa. Según explicó en rueda de prensa la directora general de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, las sedes serán 151 en todo el país y este año esperan más niños y niñas que en el verano pasado.

La Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) anunció que el funcionamiento de las Escuelas de Verano será de lunes a viernes, de 08.30 a 13.30 en todo el país, menos en Maldonado, donde, como es habitual, a partir de un convenio con la Intendencia local, el horario se extiende hasta las 17.00. De acuerdo a Salsamendi, en ese rango horario esperan “mucho disfrute, aprendizaje, oportunidades de compartir, de convivencia, de generar habilidades en relación a lo social, a los vínculos”.

Además, especificó que las actividades serán lúdicas y recreativas, pero también habrán “deportes, actividades acuáticas, artísticas, campamentos”, así como la profundización del aprendizaje en lectura y escritura. “Hay un conjunto de actividades que se ponen en juego y que tienen relación con los proyectos que las mismas comunidades -maestras, profesores, directoras- elevaron a la inspección técnica”, manifestó.

En resumidas cuentas, para Salsamendi el leitmotiv de las Escuelas de Verano es “ofrecer más oportunidades a las niñas y los niños”.