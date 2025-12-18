La Universidad de la República (Udelar) y el PIT-CNT firmaron un nuevo convenio que plantea fortalecer el relacionamiento entre ambas instituciones fomentando su articulación.

Las cuatro líneas de trabajo planteadas apuntan a atender las demandas del mundo del trabajo actual, desarrollar acciones conjuntas en territorio, contribuir al acceso a la Justicia y la protección de los derechos laborales, y promover la formación educativa de trabajadores sin formación terciaria o con trayectorias inconclusas, mediante convenios interinstitucionales.

El acuerdo, firmado el miércoles 17, constituye una nueva oportunidad de acercamiento entre los organismos para continuar su proceso de trabajo. “Creo que la firma de este convenio es uno de los momentos más importantes de estos meses”, declaró Héctor Cancela, rector de la Udelar, quien compartió algunas palabras antes de la firma.

También participaron en la conferencia representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), quienes expresaron que “es fundamental que entendamos este convenio de forma recíproca” y destacaron que “es necesario acercar a los y las estudiantes de la Udelar a esta clase de proyectos”. Además, aseguraron que “es prioritario para nosotros poder incorporar al estudiantado universitario a los proyectos de trabajo territorial, como a las experiencias de actividad en el medio que tengan una razón social”.

Por otro lado, Carolina Spilman, vicepresidenta del PIT-CNT, compartió que este convenio no es para ellos un gesto simbólico ni un acto administrativo, sino “una toma de posición”. Agregó que la universidad pública y el movimiento sindical “comparten algo fundamental” y es que nunca han sido “neutrales”, ya que se han desarrollado ligados a las luchas del pueblo, la ampliación de derechos y la defensa de la democracia.

A su vez, compartió que la firma de este convenio es importante, ya que “busca articular capacidades académicas con las demandas reales del mundo del trabajo y con las prioridades de un proyecto de desarrollo nacional”, además de “construir poder social para transformar la realidad de nuestro pueblo”.

Por su parte, Cancela dijo que ser estudiante de la Udelar implica “entender la realidad de un país, solidarizarse y comprometerse con los cambios que se necesitan”, y que la institución “cree en una construcción colectiva y en buscar una sociedad más justa” para que todos quienes la integran tengan posibilidad de desarrollarse de forma individual y colectiva.

Compartió, además, que actualmente se vive una gran transformación en el mundo del trabajo a nivel nacional e internacional y que, por eso, es importante “reforzar alianzas”. Agregó que este lazo con el PIT-CNT les permitirá potenciarse dentro y fuera de fronteras.

Este convenio ocurrió un día antes de la firma del comodato entre la Udelar y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) por un sector de 220 metros cuadrados del Campus Universitario Luisi Janicki: Pioneras Universitarias, que proporcionará un espacio para el equipo de investigación en busca de personas desaparecidas y que se llevará adelante hoy, jueves 18 de diciembre.