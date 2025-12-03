El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) aprobó por unanimidad este martes el texto de un convenio por el que cede en comodato un espacio en uno de sus predios a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). Según el texto aprobado, al que accedió la diaria, se trata de 220 metros cuadrados del Campus Luisi Janicki, donde hasta 2021 funcionó la Facultad de Veterinaria y ahora están operativas varias oficinas centrales de la universidad.

Si bien la anterior administración de la Intendencia de Montevideo y el rectorado de Rodrigo Arim en la Udelar estaban proyectando la construcción de un complejo de torres de apartamentos en el predio, la situación dio un giro con el cambio de autoridades en ambos organismos. En el caso de la Udelar, el actual rector, Héctor Cancela, planteó la necesidad de generar una discusión “profunda y democrática” sobre el destino del predio.

Según el acuerdo, la INDDHH se compromete a destinar 13 millones de pesos para refaccionar los edificios que le serán cedidos por un plazo de diez años. Se trata del predio donde funcionaba el espacio conocido como “caballerizas”, ya que allí se alojaban y trataban equinos en el marco de procesos de enseñanza, investigación y extensión de la facultad.

En particular, el acuerdo estipula que en el actual campus pasará a instalarse el equipo de investigación de la INDDHH que está abocado a la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la última dictadura en Uruguay, tarea que le fue delegada por ley en 2019. Según se especifica, dicha tarea requiere un espacio locativo de 300 metros cuadrados, por lo que la Udelar se compromete a buscar algún otro predio que permita llegar a ese metraje.

El texto del convenio fundamenta que, para realizar las acciones de búsqueda de restos de detenidos desaparecidos, la INDDHH conformó un equipo de investigadores y también dirige a un equipo de antropología que realiza tareas de excavación en “predios de interés”.

“Para el mejor funcionamiento de estos equipos de trabajo, la INDDHH requiere de un espacio físico donde se puedan desplegar las actividades fuera de campo de los antropólogos y se concentren las tareas de los investigadores que requieran de un espacio físico. Asimismo, la INDDHH debe cumplir con lo dispuesto por la ley citada de constituir el repositorio de los archivos que estuvieron bajo la dirección del entonces Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. Para ello es necesario contar con un espacio físico que lo albergue y permita el acceso a la información allí reunida”, se indica en el acuerdo, que será firmado en un acto público a realizarse antes de fin de año.

Más allá del comodato, la intención de ambas instituciones es recuperar un convenio marco celebrado durante el rectorado de Rodrigo Arocena para también concretar actividades universitarias que, por ejemplo, incluyan la realización de prácticas estudiantiles y proyectos de investigación.