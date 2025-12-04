A pesar de que la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) haya solicitado al Senado 100 millones de pesos de incremento presupuestal para alcanzar el 20% de su solicitud inicial, finalmente la cámara alta le otorgó 20 millones de pesos. En un principio, la UTEC pidió un aumento de 41 millones de dólares, que representaba el 72% del presupuesto otorgado por el Poder Ejecutivo.

En diálogo con la diaria, Valeria Larnaudie, rectora de la UTEC, esbozó que “el contexto estaba complicado” y que, por ende, las reasignaciones que ambas cámaras votaron para la UTEC implican un “apoyo al proyecto” y son valoradas por la jerarca “de forma positiva”, más allá de que el pedido presupuestal era mayor. “Vimos los esfuerzos que se hicieron para llegar a por lo menos tener una parte de ello”, aseguró.

Por otra parte, destacó que en la cámara alta se tuvo en cuenta una de las principales preocupaciones de la universidad: “Que los montos de 80 millones asignados en Diputados estaban restringidos a gastos” y, por lo tanto, no se podía pasar al rubro de retribuciones personales. Según contó la rectora, en el Senado se habilitó a la institución a realizar contrataciones y “así poder pagar a los docentes”, dijo.

Con el presupuesto aprobado en dicha cámara, Larnaudie especificó que a partir del año que viene comenzará a cursarse la Tecnicatura en Comunicación Creativa y Entretenimiento Digital en Minas. Por otro lado, llegarán a Florida y Artigas “con una oferta académica más acotada” que la planeada inicialmente, pero, igualmente, dijo que podrán “desplegar algunas de las iniciativas pensadas”. Además, indicó que desde la UTEC están “planificando una continuidad del Tecnólogo de Informática hacia una licenciatura” y, a su vez, los recursos alcanzarán para “terminar la licenciatura en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial”.

De cara a las rendiciones de cuentas del período, la rectora de la UTEC manifestó que apuestan a que en tales instancias puedan “crecer” para, en el correr del quinquenio, “llegar a tener la oferta proyectada”. “Esperamos año a año poder demostrar que estamos haciendo un buen uso de los recursos y pedir que se refuercen estas estrategias de llegada a territorio, para poder llegar con nuevas ofertas a nuevos lugares y también profundizar en la estrategia de investigación e innovación en territorio; para todo eso, se requieren recursos”, finalizó.