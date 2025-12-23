Autoridades de la ANEP, representantes de sindicatos y e integrantes del Poder Ejecutivo, el 22 de diciembre, en la Dirección Nacional del Trabajo.

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y las organizaciones representativas de los trabajadores de la educación pública ratificaron, junto con integrantes del Poder Ejecutivo, el preacuerdo salarial que había sido firmado por los representantes sindicales en agosto. Allí se establecen pautas salariales y mejoras laborales para los próximos años. Lo acordado fue producto de una negociación tripartita en la que intervino el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Este acuerdo, con validez en todo el país, será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2027 y abarca a todos los funcionarios de la ANEP, tanto docentes como no docentes. En el plano salarial, se acordaron ajustes generales para 2026 y 2027 que tomarán como referencia las metas de inflación del Comité de Coordinación Macroeconómica e incluirán correctivos en caso de que la inflación se desvíe de lo previsto. Más allá de los ajustes por inflación, el acuerdo incorpora un aumento salarial adicional del 0,6% a partir del 1° de enero de 2027 para todos los funcionarios del sistema educativo.

Además, el acuerdo incorpora la extensión de la carga horaria de 30 a 40 horas semanales para 900 funcionarios, la generalización de la partida de docencia de aula para maestras con grupos a cargo a partir de 2026, y la ampliación de pagos por abonos de transporte para funcionarios del interior en educación secundaria y técnico-profesional.

Por otro lado, en el acuerdo también se especifica que “no se modificará el régimen de licencias médicas que rige actualmente para los funcionarios docentes y no docentes de la ANEР”.