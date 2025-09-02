El fortalecimiento de los servicios de alimentación en la educación media, uno de los ejes del proyecto de ley de presupuesto para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para el quinquenio, ya es un hecho: el martes, el organismo presentó formalmente el Programa de Alimentación en Educación Media.

A partir de marzo de 2026, la cobertura de estudiantes de la educación media, tanto de UTU como de Secundaria, que acceden a servicios de alimentación en los centros educativos de contexto más vulnerable, casi se duplicará: alcanzará a alrededor de 40.000 adolescentes y jóvenes. Según el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, los recursos ya están contemplados en el proyecto de presupuesto tanto de la ANEP como el del Poder Ejecutivo.

En concreto, la iniciativa plantea la creación de 56 comedores nuevos de 90 metros cada uno en todo el país, algunos para Secundaria, otros para UTU y otros compartidos entre ambos. De tal forma, el alcance será de 20.000 nuevos estudiantes, es decir, más de 40.000 en total. “Pasar de 20.000 a 40.000 significa abarcar a uno de cada tres gurises de educación media básica, y esto es la mayor construcción de comedores de educación media en la historia del país”, aseguró Caggiani. Asimismo, explicó que los comedores tendrán lugar en los centros educativos “más vulnerables” que contaban con espacio para readaptar o construir de cero.

Caggiani explicó en la presentación que la configuración del programa se enmarca en las políticas que el Instituto Nacional de Alimentación (Inda) está llevando adelante. Asimismo, resaltó varias iniciativas más que alentaron la concreción: la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República por los temas de “seguridad alimentaria”, diversas “instituciones sociales”, el propio presidente de la República, Yamandú Orsi, en los compromisos de gobierno anunciados en Colonia, el resto de los partidos políticos en sus programas de gobierno y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza. “Es uno de los temas que nos unifican a todos en la preocupación y en la ocupación”, aseguró.

Elbia Pereira y Yamandú Orsi durante el evento. Foto: Gianni Schiaffarino

Por otra parte, frente al presidente de la República, que asistió a la presentación del programa, Caggiani recordó que Orsi prometió “duplicar las propuestas de extensión de tiempo pedagógico y esto implica alimentar”. En rueda de prensa, Caggiani señaló que, por tanto, para las autoridades de la ANEP generar este programa “es parte de una obligación ética” que se enmarca en “una propuesta de política educativa porque es lo que permite extender el tiempo pedagógico”.

Asimismo, Caggiani dijo que con el programa no sólo se “mejora la nutrición, se garantiza el derecho a la alimentación y además mejora la convivencia: compartir el pan con otros tiene que ver con la construcción de comunidad”, aseguró. Además, el presidente de la ANEP manifestó que está comprobado en Uruguay que el acceso a la alimentación en los centros educativos junto a la construcción de comunidad “mejora la asistencia en el sistema educativo”.