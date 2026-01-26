El Consejo de Formación en Educación (CFE) terminó 2025 aplicando las modificaciones acordadas a la interna al régimen de elección de horas. En concreto, se dejaron atrás las unidades horarias de desempeño docente (UHDD) que habían sido aprobadas en el gobierno anterior y que habían tenido el rechazo del sindicato docente. Entre varios puntos que cuestionaban, uno era que el nuevo sistema enlentecía el proceso de elección de horas docentes.

Según explicó a la diaria el presidente del CFE, Walter Fernández Val, la necesidad de cambiar el régimen de UHDD fue uno de los principales reclamos que realizaron distintos actores del organismo. Respecto al enlentecimiento del acto eleccionario, detalló que en marzo de 2025, momento de inicio de cursos que coincidió con la asunción de las nuevas autoridades, había 77% de las horas asignadas, lo que implicó muchos grupos sin docentes en los centros e institutos de todo el país. Según completó, más allá de que el proceso de elección para el año lectivo 2026 inició un poco más tarde de lo previsto, al 9 de enero —sin el sistema de UHDD— ya se registró la elección de 62.000 horas de clase, que equivalen a 72,8% de las horas a disposición.

Precisamente, Fernández Val recordó que uno de los primeros compromisos de las autoridades al asumir sus cargos fue generar un sistema alternativo al de las UHDD y ello se logró a través de un proceso participativo. En la comisión asesora de organización del trabajo docente, donde se elaboró la propuesta, aportaron el orden estudiantil, el sindicato docente y la Asamblea Técnico Docente (ATD). El nuevo mecanismo es el de elección de cargos de docencia directa, “que eliminó las consecuencias más negativas de las UHDD”, según valoró.

El jerarca afirmó que una muestra de ello es que, con toda la elección de febrero y marzo por delante, actualmente se está apenas cuatro puntos porcentuales por debajo de la asignación en el inicio de clases de 2025. “Eso indica una aceleración positiva en la toma de horas”, concluyó.

Además, mencionó que el sistema de UHDD ponía dificultades a la renuncia de horas, ya que, si bien un docente podía resignar horas, para hacerlo debía renunciar a todo el paquete horario. Fernández Val detalló que con el nuevo sistema se habilitó la posibilidad de un pedido de renuncia, lo que será especialmente útil para los casos en que un docente quiere renunciar a horas sindicales o a horas para la mesa permanente de la ATD.