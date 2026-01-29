En los primeros días de diciembre de 2025 se llevó a cabo la firma de un convenio entre el Hospital del Banco de Seguros del Estado (HBSE) y el Centro de Posgrados de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar). Luego de casi cinco meses de gestiones, este acuerdo le permitió a la empresa pública cerrar el año con la buena noticia de que su hospital logró por primera vez en su historia la acreditación como centro organizador de actividades de educación médica continua.

Al concretar este convenio, el HBSE fue habilitado para organizar actividades que otorguen créditos académicos para aquellos estudiantes de posgrado y el resto del personal de salud que decida participar en las diferentes propuestas.

En diálogo con la diaria, el doctor y director técnico en funciones del HBSE, Luis López, afirmó que esta acreditación es un “reconocimiento público”, algo que le da “prestigio” a la institución y que abre un “abanico inmenso de posibilidades”: “A partir de ahora, podemos organizar un curso, un congreso o un evento científico vinculado a nuestra actividad diaria, cumpliendo con los estándares del Centro de Posgrado. Un estudiante de posgrado va a poder contar con el mérito de haber realizado un curso dentro del HBSE que le va a otorgar determinados créditos académicos para la especialización que está cursando”.

Si bien es un logro que impacta directamente al HBSE, López hace hincapié en que es un logro institucional y en conjunto con el Departamento de Capacitación del área de Capital Humano que trabaja en Casa Central del BSE.

“El HBSE hace educación médica continua, pero el BSE no realiza solamente esto. Hay todo un departamento de capacitación que se encarga de toda la institución, y dentro de eso hace la capacitación asistencial del HBSE. Incluso a ellos también les sirve este convenio, porque lo que ya hacían antes ahora lo pueden hacer con calidad acreditada académicamente. Para ellos es un trabajo de mayor calidad que la que ya venían realizando, y para nosotros también; por lo tanto, es un logro que beneficia a toda la institución”, afirmó.

Uno de los aspectos que López destaca es que este convenio es solamente uno de varios otros que se concretaron durante el año, con la intención de tender puentes que establezcan líneas de cooperación y trabajo en común con otras instituciones, tanto públicas como privadas, y nacionales como internacionales. Es así, y con este propósito, que el HBSE durante el año pasado concretó convenios con el Instituto Pasteur de Montevideo, con el Hospital del Trabajador de Santiago (Chile), con la Unidad de Toxicología Laboral y Ambiental de la Facultad de Medicina de la Udelar, con la Universidad Católica del Uruguay, con la Universidad Nacional de Córdoba y con la Sociedad de Anestesiología del Uruguay.

Las actividades que el HBSE propondrá serán para estudiantes de posgrado, pero también para cualquier persona dentro o fuera de la institución que esté interesada en participar, siempre y cuando esté dentro de la profesión para la cual está destinada la actividad.

“Tenemos pensado seguir realizando actividades de capacitación interna para nuestro personal, y externa, a todos los que están vinculados a la salud. Por ejemplo, en enfermería, nutrición, farmacia, registros médicos, etcétera. Pueden ser cursos presenciales, online, congresos y distintos tipos de eventos. Todo estará vinculado a la actividad sanitaria”, sostuvo, y agregó: “Mayormente pueden ser actividades de cuatro horas, de seis, de ocho, y en un solo día, o también podrán ser actividades que se realicen en más de un encuentro a lo largo del año. También pueden desarrollarse de forma sincrónica o asincrónica”.

Una de las ideas que López destacó fue la de trabajar fuertemente la capacitación continua en enfermería. Según el doctor, el Departamento de Enfermería es el servicio más grande que hay en el HBSE porque es el que cuenta con mayor cantidad de personal. “Los responsables de Enfermería son muy proactivos en la formación de sus integrantes y siempre están haciendo actividades de capacitación”, afirmó.

Asimismo, el doctor expresó que hay previstas actividades respecto a lo estrictamente asistencial, tales como tratamiento de heridas o curaciones de heridas quirúrgicas, pero también se tiene la intención de ir más allá: “Tenemos mucha actividad de este tipo y la curación de las heridas quirúrgicas o no quirúrgicas es un tema muy importante para nosotros. Tenemos un Comité de Heridas recientemente formado que ya tiene pensado hacer un curso de heridas, pero también de higiene ambiental o de limpieza, y de seguridad personal en block quirúrgico, entre otras cosas”.

“El Departamento de Rehabilitación tiene pensado también una importante cantidad de actividades vinculadas a la rehabilitación, que es aquello en lo que el HBSE se especializa. Queremos realizar muchas actividades relacionadas a las diferentes asistencias que se brindan en este departamento, como la isocinesia, Evaltech, la Unidad de Biomecánica o la hidroterapia”, agregó.

Según López, el valor que tiene esta acreditación es el de incorporar conocimientos no sólo para las personas que van a realizar estas actividades de educación médica continua, sino para el resto del equipo asistencial que lleve adelante estos cursos, pero no duda en remarcar que serán los trabajadores accidentados que acudan al HBSE los más beneficiados por este logro institucional.

“El concepto que tenemos es el de realizar cursos que tengan una importante cantidad de créditos académicos, de manera que sean atractivos para las personas que quieran realizarlos, pero, sin dudas, los principales destinatarios y beneficiarios de esta organización son nuestros usuarios, los trabajadores que se lesionan”, subrayó.