Fundación ReachingU cumple 25 años y apunta a seguir ampliando propuestas de formación docente e innovación educativa

Su convocatoria más conocida es la del docente del año en Uruguay, pero la fundación ReachingU ha llevado adelante diversas convocatorias a lo largo de sus 25 años, que siempre han puesto el foco en el desarrollo de los docentes uruguayos. En diálogo con la diaria, Paula Mosera dijo que esa línea cuenta principalmente con dos convocatorias. Además del premio al docente del año, ReachingU abre periódicamente una convocatoria para que docentes puedan acceder a becas en su formación de posgrado.

Según informó la organización, a partir de una serie de eventos de recaudación de fondos que tuvieron lugar en setiembre en distintas ciudades de Estados Unidos, se costeó el otorgamiento de 400 becas de formación para docentes uruguayos que trabajan en contexto socioeconómico vulnerable. Al respecto, Mosera dijo que en el marco de dicha convocatoria se hacen acuerdos con universidades, con otras organizaciones de la sociedad civil y en algunos casos también con el Estado, de forma de otorgar becas del 100% del costo del posgrado, ya sea una especialización o maestría. La organización hace un llamado para incluir algunas propuestas ya preseleccionadas, que deben contar con al menos 120 horas de duración y enfocarse en alguna de las áreas prioritarias que en cada convocatoria define la fundación, completó.

Otra de las líneas en las que la organización está trabajando es en la innovación educativa, por medio de una convocatoria para financiar proyectos. Por ejemplo, Mosera contó que actualmente están financiando un proyecto llevado a cabo por la Sociedad Uruguaya de Ciencias Cognitivas en la enseñanza de la matemática a niños de 5 y 6 años, mediante un dispositivo llamado MagicBox.

Consultada al respecto, Mosera contó que desde la organización siguen manteniendo el vínculo con los finalistas de cada una de las ocho ediciones del premio al docente del año, a quienes también les dan apoyo para su formación de posgrado. Además de que siguen en contacto, muchas veces visitando los centros educativos para ver el desarrollo de los proyectos nominados y premiados, de forma anual se organiza un encuentro con todos los finalistas. Más allá de ponerse a disposición para ayudar a que los proyectos se sigan desarrollando, la directora señaló que, en muchos casos, los docentes ya no llevan adelante el mismo proyecto por el que fueron seleccionados y que lo más importante es la creación de “una red”. Según completó, ello permite que “ese docente siga buscando nuevas formas de enganchar a los estudiantes, de apoyarlos en sus trayectorias educativas, de seguir aprendiendo, de conectar con otros, de llevar a otro lado algo que funcionó en su territorio”.

A nivel simbólico, Mosera destacó que el premio ha logrado consolidarse como un espacio para contar sobre proyectos e iniciativas que funcionan bien en el sistema educativo uruguayo. En ese sentido, dijo que muchos docentes que se postulan al premio también agradecen a la organización por hacerlos preparar la postulación y que esa instancia se convierte en un momento para comunicar lo que hacen cotidianamente. Si bien la postulación es individual, la directora ejecutiva comentó que en muchos casos se producen instancias de reflexión y conversación con colegas que los educadores valoran como interesantes.

Así como hay premios en otras profesiones, Mosera valoró la necesidad de que en Uruguay también exista una premiación para docentes, algo que logró instalar la fundación. De hecho, después del premio de ReachingU el propio Estado comenzó a organizar la entrega de los premios NODO.

Al mismo tiempo, destacó que las distintas convocatorias de la fundación han ido acompañando la agenda del sistema educativo y, principalmente, las necesidades temáticas detectadas por los profesionales de la educación. Como ejemplo, mencionó que en la convocatoria para realizar estudios de posgrado en temáticas de inclusión educativa se postularon más de 600 docentes para 60 becas. Agregó que otro tema que tiene mucha demanda en la actualidad es el de la convivencia escolar, para el que ReachingU no solo ofrece formación de posgrado, sino que ha desarrollado un espacio virtual de actualización en conjunto con la organización Gurises Unidos, que está disponible de forma gratuita en una plataforma del Ministerio de Educación y Cultura.

Algo similar ocurre con las temáticas de los proyectos que postulan al premio al docente del año. Mosera destacó que en la actualidad también son frecuentes proyectos que tienen que ver con crear espacios de “confianza y cuidado” en los centros educativos.