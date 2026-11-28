La propuesta, a cargo del Prolee de la ANEP, apunta a que la lectura y la escritura “puedan vivirse como parte de la vida familiar” y no solamente como un asunto escolar.

Luna lunera, el sueño te espera es el primero de una serie de libros que llegará entre febrero y marzo a jardines y escuelas públicas de todo el país. Pero esa será solo una parada técnica, ya que los textos, que pertenecen a la colección Poesía casera, seguirán viaje hacia los hogares de niños y niñas de grupos de 3, 4 y 5 años de inicial, y de primer y segundo grado de educación primaria.

El material fue elaborado por el Programa de Lectura y Escritura en Español (Prolee) de la Administración Nacional de Educación Pública, con apoyo de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) del organismo. “En la educación inicial y primaria sabemos que los aprendizajes más importantes comienzan mucho antes de que niñas y niños ingresen a la escuela. Empiezan en casa, en las conversaciones cotidianas, en las preguntas que se comparten, en los cuentos que alguien narra antes de dormir, en las historias que circulan entre generaciones”, afirma el prólogo del primer fascículo de la colección. Según se afirma, el libro busca “tender un puente entre la escuela y el hogar” para que la lectura y la escritura “puedan vivirse como parte de la vida familiar y no solo como actividades escolares”.

Según explicaron a la diaria Paola Parodi, responsable de la propuesta, y Micaela Fraga, colaboradora en la realización, a diferencia de otras elaboraciones del Prolee, como los ya tradicionales Cuadernos de lectura y escritura, que van y vienen, la idea es que los fascículos de Poesía casera permanezcan en los hogares. Además de distintas lecturas de poemas o canciones cortas, los libros de la colección contarán con actividades de escritura para hacer en familia.

Luna lunera, el sueño te espera cuenta con rimas, coplas, adivinanzas, trabalenguas, poemas y caligramas organizados en cuatro apartados: “Parecido no es lo mismo”, “Cortito y al pie”, “Historias en poemas” y “Poesía tejida”. Según detalló Parodi, el Prolee hizo un arduo trabajo de estudio para la selección de “textos poéticos de calidad”, con el objetivo de “recuperar voces nacionales, pero también voces de autores latinoamericanos”.

El proceso de estudio para la elaboración del libro y su resultado

El título Poesía casera fue tomado del pedagogo italiano Gianni Rodari, quien habla de la existencia de una “fantasía del hogar” y de ciertas palabras que “se transforman en coplas, rimas o adivinanzas”. En ese sentido, desde el programa se preguntaron de qué manera el material podría “recuperar parte de ese folclore popular” que no está asociado con la voz de los autores reconocidos, sino con canciones que se cantan en casa, que han trascendido distintas generaciones, lo que hace que quizás no sean cantadas de la misma forma en los hogares. “Yo la canto en mi casa y capaz que en tu casa la cantan en otra versión”, resumió Parodi, quien contó que para saber más al respecto fueron directamente a distintas escuelas.

El resultado de ese trabajo se puede ver en “Parecido no es lo mismo”, la primera sección del libro, que aporta distintas versiones de un mismo texto. En ese espacio se pueden leer y escuchar distintas formas de cantar “Feliz cumpleaños”, “Arrorró” y “Sana sana”, que tienen relación con los procesos de migración que se han dado en el país. Para relevar estas distintas formas de cantar esos clásicos infantiles, desde el Prolee organizaron talleres en algunas escuelas de Ciudad Vieja, en las que sabían que se concentran muchas familias migrantes.

A partir de ese trabajo, en Luna lunera se presentan versiones de “Feliz cumpleaños” cantadas por una familia uruguaya, una familia colombiana, y también en portugués y hasta en guaraní. A su vez, se puede encontrar diferencias entre las versiones venezolanas y uruguaya de “Arrorró” y “Sana sana”. Además de leer las distintas letras, gracias a distintos códigos QR se pueden escuchar cantadas en la voz de integrantes de algunas familias que participaron en los talleres.

Respecto de esas instancias, Parodi contó que fueron talleres de “mucho disfrute” y también de un intenso aprendizaje para el equipo del Prolee, ya que no tenían muchas referencias para saber lo que se podrían encontrar. Por ejemplo, recordó la sorpresa al encontrarse con canciones tan clásicas cantadas de forma tan distinta, incluso cuando todas las versiones son en español, y esa misma sorpresa es la que dio nombre a la primera parte del libro.

Según detalló, la idea de incluir los códigos QR para escuchar las distintas versiones tiene que ver con que al leer las letras se dieron cuenta de que la sensación no era la misma que al escuchar cantar a la mamá. “Ese ‘parecido no es lo mismo’ no tiene que ver solo con que yo lo digo con esta palabra y vos la cambiás por otra, sino también tiene que ver con otro ritmo, otra pausa, otra cadencia. La poesía también tiene algo de la sensación que te genera escuchar esa palabra”, definió.

En “Cortito y al pie”, por su parte, se podrán encontrar textos breves que los niños pueden aprender de memoria con la lectura frecuente por parte de un adulto. A través de coplas y adivinanzas, se pueden leer fragmentos de autores nacionales y latinoamericanos como Cecilia Pisos, María Elena Walsh, Mercedes Calvo, Elsa Lira Gaiero, Sergio López Suárez y parte de compilaciones de Ana María Bavosi, Carlos Silveyra y Elsa Bornemann.

Parodi contó que la tercera sección del libro, “Historias en poemas”, “convoca a textos poéticos un poco más extensos, que cuentan con una estructura hermanada con la narración”. Eso quiere decir que cada texto tiene un personaje y una trama en la que suceden cosas, por lo que “presentan otros desafíos a nivel de lectura y también de la experiencia que se genera en los niños como lectores”, completó la integrante del Prolee.

Más allá de que el hilo conductor de toda la colección será la poesía, en “Poesía tejida”, el último de los apartados de Luna lunera, se propone vincular la temática del fascículo con una obra artística. En este caso, la elegida fue Luna con dormilones, del artista plástico uruguayo José Cuneo, y a través de ella se pueden leer adivinanzas, rimas, coplas, canciones y trabalenguas sobre la noche y varios de sus acompañantes: las estrellas, la luna y el sueño, entre otros.

La apuesta por la escritura y lo que el libro habilita

La colección y su primer fascículo tienen como uno de sus objetivos ampliar el horizonte cultural de las familias, pero también se propone que esa ampliación opte por búsquedas que lleven a distintos caminos en cada hogar. Por ello, al final de cada apartado hay un espacio para la escritura, que puede realizar el niño o la niña de forma individual o en conjunto con sus adultos referentes. “Nos parecía interesante que, si bien todos los niños reciben el mismo material, este se va a ir ampliando, y esa ampliación tiene que ver con la diversidad de propuestas que se vayan generando en la familia cuando se proponga escribir”, resumió Parodi.

Uno de los desafíos que enfrentaron desde el Prolee es la creación de un material para una población tan amplia y con prácticas de lectura y escritura bien diversas: mientras que los niños de 3 y 4 años todavía no leen y escriben solos, los de primero y segundo —y algunos de nivel 5— ya empiezan a acceder a la escritura y lectura por sí mismos. Al respecto, Parodi contó que con las propuestas que plantea el libro se presenta una oportunidad para que los adultos se familiaricen con las dificultades y potencialidades de los niños y niñas en relación con la construcción del sistema de escritura.

Según resumió, de esta forma, los niños pueden participar en situaciones en las que leer y escribir tienen sentido fuera de la escuela: “Estamos hablando de que leer y escribir no es solo importante en la escuela, sino que también es importante en casa”. Además, Parodi se refirió a la elección de la poesía como hilo conductor de la colección y a la posibilidad de que en cada hogar puedan escribirse poemas a partir de las consignas que se plantean en el libro. Al respecto, señaló que también se busca romper con la idea de que la poesía está reservada para unas pocas personas y, por lo tanto, marcar que en cualquier hogar puede disfrutarse de leer e incluso de escribir este género literario.

Por su parte, Fraga aportó que ello corre también para el sistema educativo, que pocas veces toma al poema como primera opción para trabajar en el aula. “Sabemos que muchas veces, incluso a nivel editorial, las escuelas están más dotadas de textos narrativos o de libro álbum y la poesía es algo que va quedando en un segundo plano”, planteó. Si bien sostuvo que, a través de canciones, juegos o rondas, la poesía es de los primeros contactos que cada niño tiene con la literatura y que el vínculo se da “casi de manera natural”, en algún momento “parece que hay un quiebre”.

Según remarcó, con la colección se apunta a que en las edades más tempranas el vínculo con los poemas no esté dado únicamente en los centros educativos y, al mismo tiempo, a “revalorizar la poesía popular”, cuyas piezas muchas veces no son consideradas textos poéticos. Fraga sostuvo que, de esta manera, desde el Prolee se apuesta por “priorizar y valorizar un género literario que a veces queda un tanto relegado y que tiene que ver con una cuestión más sensible, más interior”, que también se conecta con lo lúdico: “El juego con la palabra y todo lo que la palabra puede hacer”. En ese sentido, destacó la búsqueda de los elementos propios de la poesía infantil y, para los niños más grandes a los que va dirigida la propuesta, se apunta a un “reencuentro” entre el niño y la poesía, a través de “la familia como agente alfabetizador”. Al respecto, Parodi agregó que se está pensando en que a mitad de año las escuelas puedan recopilar las producciones que se generen en familia a partir del libro, en el entendido de que “fortalecer estas experiencias o prácticas de lectura y escritura también repercute en los aprendizajes de los niños”.

La apuesta por el papel y por un producto “estéticamente bello”

El proyecto de la colección de libros de poesía infantil estaba desde hace años esperando que aparecieran recursos que permitieran su impresión en papel. Según contó Parodi, para el equipo técnico era fundamental que cobrara existencia en ese formato y, al respecto, marcó el rol fundamental que jugó la actual titular de la DGEIP, Gabriela Salsamendi, quien entendió esa misma importancia y “abrió los caminos” para que pudiera financiarse la impresión.

En ese sentido, la integrante del Prolee se refirió a la relevancia que tiene el vínculo con los libros impresos en la incorporación de la cultura letrada, ya que “la materialidad del objeto también hace al encuentro” con la lectura. Además, señaló que el proyecto literario no solo se preocupó por dotar a las familias de “materiales letrados de calidad”, sino que también cumpliera “con ciertas características” a nivel estético. En particular, se buscó que “invite a la familia” a leerlo y que también sea “un objeto material estéticamente bello”. Para ello, el Prolee trabajó en conjunto con la ilustradora y la diseñadora de la DGEIP, que para esos procesos de diseño tomaron algunas ideas del equipo del programa y “las ampliaron y potenciaron grandiosamente”, dijo Parodi.

Ya sea por la predominancia de las pantallas y los dispositivos digitales o por limitantes económicas, en muchos hogares uruguayos no existen bibliotecas o están muy menguadas. Desde el programa, se entiende que la política pública tiene para aportar al respecto y por ello se consideró a esta colección como una forma de, en muchos casos, empezar a torcer ese vínculo distante con el objeto libro. Por ello la apuesta por una experiencia placentera que sea distinta a las tareas domiciliarias que se lleven a la casa para cumplir con lo que manda la maestra.

En ese sentido, Luna lunera también cuenta con algunas páginas con orientaciones a las familias para lograr que los niños y niñas se interesen por la lectura, entre las que se incluyen que los adultos se muestren como lectores, leer junto a los niños a diario o acompañarlos a ellos mientras leen y escriben, entre otras.