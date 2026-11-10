Centros de Lenguas Extranjeras de ANEP entregaron diplomas de egreso a 275 estudiantes en Montevideo

Entrega de diplomas a estudiantes de Montevideo que finalizaron los cursos de idiomas en los Centros de Lenguas Extranjeras, el 9 de noviembre, en la ANEP.

Con 24 sedes en todo el país, la propuesta del CLE apunta a seguir trabajando por “democratizar la posibilidad de todos los alumnos de la educación pública a una enseñanza de calidad” en segundas lenguas.

Este lunes, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) realizó la entrega de diplomas a estudiantes de Montevideo que finalizaron los cursos de distintos idiomas en los Centros de Lenguas Extranjeras (CLE), dependientes de la Dirección de Políticas Lingüísticas.

La celebración se llevó adelante en el edificio central de la ANEP, que estuvo colmado de estudiantes que asistieron junto con familiares y amigos. Durante la jornada se entregaron 275 diplomas a quienes completaron los niveles básico e intermedio de los cursos de inglés, alemán, francés, italiano, portugués y lengua de señas uruguaya que ofrece el CLE en sus sedes de Montevideo. Estudiar y aprobar en los CLE permite presentarse a los exámenes internacionales de los distintos idiomas que se ofrecen, por lo que los estudiantes de la educación media y de formación docente y funcionarios del ente pueden obtener de manera gratuita la certificación internacional del idioma que estudiaron.

“Es un momento súper valioso”, destacó Maribel Fernández, coordinadora a nivel nacional del CLE. El centro de lenguas, que este año alcanzó su aniversario número 30, comenzó “tímidamente” con solo dos sedes en todo el país –Salto y Montevideo–, señaló su coordinadora. Desde ese momento, “ha ido creciendo y apostando a más”, dijo. Gracias al “trabajo comprometido” de “docentes, alumnos y familias”, actualmente son 24 las sedes en todo el país. “Hemos ido incorporando lenguas y hemos ido incorporando centros”, señaló Fernández.

En cuanto a la expansión de los centros en distintos territorios del país, Fernández explicó que el CLE ha expandido su alcance a través de la política de ampliación del tiempo pedagógico y del desarrollo de “polos lingüísticos” para brindar cursos en zonas rurales y localidades alejadas de los centros urbanos, principalmente en el interior del país. Según señaló, estas iniciativas contribuyen a “democratizar la posibilidad de todos los alumnos de la educación pública a una enseñanza de calidad”.

En relación con la entrega de los diplomas, resaltó que este reconocimiento representa la “constancia” de los estudiantes a lo largo de tres años de estudio de un idioma, un proceso que les permite alcanzar un nivel de conocimiento suficiente para presentarse a exámenes internacionales.

Por su parte, Aldo Rodríguez, director de Políticas Lingüísticas de la ANEP, coincidió con Fernández en que el CLE constituye “una política que tiene una base democratizadora del conocimiento en segundas lenguas”. En ese sentido, destacó que “año a año” aumenta la cantidad de egresados, dado que el programa “dialoga con las necesidades sociales y sobre todo con las necesidades estudiantiles”. Además, resaltó la permanencia de los estudiantes en la propuesta, cuya concurrencia “es totalmente voluntaria”.

Al cierre de la ronda de discursos y antes de la entrega de los diplomas, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, señaló que para la administración “es muy importante” que esta política “se mantenga y que crezca”. En ese sentido, dijo que en sedes del interior del país también se realiza una entrega de diplomas de egreso y destacó que “aprender una segunda lengua nos hace más capaces de aprender otras cosas”. Asimismo, sostuvo que el aprendizaje de otros idiomas permite acercarnos a diferentes culturas y “comprender y valorar” esas culturas, un aspecto que consideró relevante en un contexto en el que a la humanidad “le cuesta” la convivencia.

Por último, además de felicitar a los estudiantes reconocidos, señaló que acceder al conocimiento de una segunda lengua también permite expandir las oportunidades en el ámbito laboral. “Que la educación pública pueda garantizar estas cuestiones que tienen que ver con mejorar el desarrollo, de qué forma convivimos en el mundo y construir más oportunidades para poder desarrollarnos y tener acceso a una remuneración nos parece que es tremendo proyecto de educación pública”, culminó Caggiani.