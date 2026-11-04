La semana próxima habrá ATD en escuelas y jardines de la DGEIP

Maestros y maestras analizarán las resoluciones de la ATD nacional realizada en octubre, en la que se abordaron diversos temas como la política curricular, la educación plural y el uso de la IA.

La última Asamblea Técnico Docente (ATD) de centro del año se realizará la semana próxima en escuelas y jardines de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP). El lunes 9 de noviembre es el día marcado en el calendario, por lo que no habrá clases en los centros públicos de dichos niveles.

Durante la jornada, maestros y maestras se reunirán para analizar las resoluciones emanadas de la última ATD nacional de Inicial y Primaria, realizada del 19 al 23 de octubre en Minas, que llevó el nombre de Karina Falla, maestra que integró la mesa permanente de la ATD y falleció este año.

El libro de resoluciones de la asamblea nacional consta de 137 páginas y, según lo dispuesto, cada uno de sus capítulos será sometido a consulta de los docentes de todo el país. En dicho documento, por ejemplo, se realiza un análisis de un documento sobre la política curricular elaborado por la actual Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Más allá de que se valoran “avances significativos” en relación con la transformación curricular integral del gobierno anterior, se considera que la construcción de la política curricular debería realizarse sobre una base de mayor autonomía y participación del cuerpo docente, de forma que se concrete el cogobierno.

El libro de resoluciones de la ATD nacional también realiza varias propuestas sobre el nuevo programa de la educación inicial y primaria, como separar Matemática de Ciencias Naturales en el denominado campo disciplinar “Natural” e incorporar un campo disciplinar de derechos humanos. Por su parte, se plantea la importancia de que el programa ponga “en pie de igualdad los saberes ancestrales, indígenas, afrodescendientes y populares, rompiendo con una visión eurocéntrica y colonial”.

En relación con los procesos de evaluación en la educación inicial y primaria, la ATD nacional consideró que el actual Reglamento de Evaluación del Estudiante “continúa siendo insuficiente para atender las necesidades de los niños y niñas, no propone soluciones para la mejora de aprendizajes, limita la libertad de cátedra y la autonomía docente”. Además, proponen que se pase de la elaboración de cinco a tres descripciones fundadas en el año.

El documento también realiza un análisis del entonces borrador de Plan 2027 del Consejo de Formación en Educación (CFE), que después de varios ajustes fue aprobado por el Consejo Directivo Central de ANEP la semana pasada. Al respecto, se plantea la preocupación por la reducción horaria de asignaturas del campo de las ciencias de la educación y en particular de Pedagogía, en el mismo sentido del reclamo de varios docentes del CFE.

El rol de la escuela, la educación plural y la IA

Otro de los capítulos se dedica a analizar el rol de la escuela en el complejo contexto social actual, de forma que pueda contribuir a la transformación de realidades, tanto individuales como colectivas. En ese sentido, se habla de la necesidad de posicionarse desde un enfoque “de posibilidades” y de salir de miradas “deterministas” sobre el futuro de las personas. Entre algunas propuestas concretas, se plantea la necesidad de fortalecer el Programa de Maestros Comunitarios.

El libro de la última ATD nacional también tiene un capítulo denominado “Educación plural sin exclusiones” en el que se reflexiona sobre cómo construir “una escuela para todos y todas”. Al respecto, se marca la necesidad de hablar de “educación plural” antes que de “educación inclusiva” y se advierte por una importante diferencia entre lo que plantean diversas normativas sobre el tema y lo que ocurre realmente en la práctica. Además, se llama a mirar la inclusión desde la interseccionalidad, lo que implica que no sea vista únicamente desde el enfoque de la discapacidad, sino también de la dimensión racial, de género, territorial y de clase, entre otras.

De todas formas, se reconoce la importancia que en este tema tienen las situaciones de discapacidad y se analiza el protocolo de acción elaborado por la Institución Nacional de Derechos Humanos. Si bien se manifiesta el acuerdo con sus principios, se señala que no se tuvo en cuenta la mirada de los docentes que están a diario en el territorio y que el protocolo los culpabiliza de las situaciones de discriminación. Además, se marca que tampoco tiene en cuenta las condiciones materiales de implementación que existen en los centros educativos.

Al respecto, se menciona una consulta realizada en jardines y escuelas sobre el tema que en 2024 arrojó una mayoritaria preocupación por la falta de roles de apoyo, problemas de accesibilidad y por la sobrecarga de tareas en los docentes, además de la existencia de grupos numerosos y falta de espacios de coordinación. Allí también se expresó la necesidad de rever el rol de las escuelas especiales, de forma que no sean espacios de segregación, sino de orientación y formación que permita el desarrollo de nuevas prácticas pedagógicas.

Además, la ATD nacional valoró que el pasaje a las inscripciones virtuales en jardines y escuelas trajo como aspecto negativo la pérdida de instancias presenciales con familias como espacios “de acercamiento, escucha e intercambio, de modo que el primer encuentro permita conocer a cada niño o niña y construir vínculos de confianza”. En suma, se pide que se amplíen los equipos del Programa Escuelas Disfrutables con distintos profesionales de la salud, para lograr mejores respuestas para abordajes integrales.

Otro de los puntos que será objeto de discusión en escuelas y jardines este lunes es el de la IA generativa, a partir de un informe de la ATD nacional que da cuenta de una preocupación del magisterio sobre un uso crítico de los dispositivos digitales, en particular en la primera infancia. Por su parte, se cuestiona el rol de Ceibal en la definición de políticas para la ANEP y se reclama que los dispositivos también lleguen a maestras de educación inicial y a equipos directivos. También se cuestiona el uso de la IA para la práctica docente, por ejemplo, a nivel de la planificación y la evaluación, y se marca la preocupación por la desaparición de roles de acompañamiento en el uso de tecnología en los territorios.

El libro de la ATD nacional también aborda temas de normativa, entre las que se incluyen bases de concursos, disposiciones para la licencia maternal y paternal y para ausencias por controles médicos de personas a cargo, entre otros aspectos.