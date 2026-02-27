El 2 de marzo se dará un nuevo inicio de clases para todos los subsistemas pertenecientes a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). En ese contexto, Pablo Caggiani, presidente del organismo, fue entrevistado por la diaria Radio y habló sobre cómo se preparan para afrontar este nuevo año lectivo que iniciarán 650.000 estudiantes y cerca de 60.000 docentes en 3.000 edificios educativos.

Consultado sobre el planteo de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, que sostuvo que no estarán las mejores condiciones dadas para el inicio de clases, Caggiani señaló que la asignación de horas docentes actualmente supera el 90% en ese subsistema y el 96% en UTU. Sin embargo, indicó que persisten algunas dificultades en liceos del área metropolitana, vinculadas principalmente a la toma de horas por parte de docentes interinos, que son quienes eligen en las últimas etapas del proceso.

Asimismo, explicó que el proceso de elección de horas de este año tuvo características “atípicas”, debido a que Secundaria efectivizó a unos 4.000 docentes, lo que incidió en la dinámica habitual de las asignaciones. “Hay silla para todos, pero en algunos lugares nos quedan grupos grandes”, afirmó, al hacer alusión a algunas zonas en las que el número de la matrícula está “muy tenso”, debido al crecimiento poblacional. Según explicó, se está trabajando en la administración de la matrícula, especialmente en zonas como Las Piedras, La Paz, Barros Blancos y Maldonado Nuevo.

El presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP aseguró que se hizo “todo lo que había que hacer” para llegar en mejores condiciones al inicio de clases, lo que incluyó tomar en cuenta los planteos del sindicato. En ese sentido, indicó que después de que pasen las primeras semanas de clase ANEP trabajará en la evaluación del inicio de clases, de forma de mejorarlo para el próximo año y que se puedan cubrir la totalidad de horas docentes desde el inicio.

“Tener mejoras implica llegar antes y mejor a los inicios de clase”, sostuvo, y agregó que en el comienzo de cursos “el sistema educativo le da una señal muy importante a los gurises: es importante o no que vos estés acá”. “En Primaria funciona un poco mejor, pero si vas el 2 de marzo a la escuela y no tenés maestra, no hay manera de que parezca importante que vayas a la escuela”, agregó. De la misma forma, dijo que los procesos de inscripción y que todos los estudiantes tengan un centro asignado muchas veces condiciona la continuidad educativa.

En materia de infraestructura, únicamente planteó la situación del Liceo 8, ubicado en 8 de Octubre y Garibaldi, en Montevideo, cuyo local presentó daños estructurales generados por una obra en el predio lindero. Ello obligó a reubicar temporalmente sus actividades en otro edificio, lo que retrasará el inicio de cursos para esos estudiantes.

Comedores, becas y bono escolar

En cuanto otras políticas educativas que marcarán este inicio de clases, Caggiani habló sobre el Bono de Apoyo Escolar, iniciativa que, al ser un compromiso de campaña, este año se ampliará a 170.000 estudiantes de quintiles 1, 2 y 3, con el objetivo de cubrir toda la matrícula de inicial y primaria para 2028. A su vez, hizo referencia a las Becas Butiá para la educación media, que aumentarán de 14.000 a 20.000, con la meta de llegar a 70.000 y con el objetivo de aplicar un rediseño del programa que permita vincularlas a la asistencia, ya que aseguró que Uruguay “tiene un problema de inasistencia”.

Por otro lado, el jerarca destacó la ampliación de la cobertura alimenticia en liceos y UTU, anunciando que “a partir del lunes Uruguay pasará de 20.000 estudiantes recibiendo alimentación a 40.000”, gracias a la instalación de 57 nuevos comedores en centros de educación media básica. A su vez, explicó que esta medida es fundamental, ya que la alimentación es el “piso para poder extender el tiempo” educativo. Además, mencionó que esta iniciativa se enmarca en la creación de un programa de alimentación en educación media, algo que no existía previamente, y que incluirá la supervisión de nutricionistas.

Asimismo, explicó que otra de las medidas que se espera aplicar para el final del quinquenio es duplicar la cobertura de tiempo extendido en Primaria, del 25% al 50%, y en educación media de 60 a 120 centros.

“Hay una hoja de ruta definida sobre cuestiones curriculares”

Al igual que en otras áreas de la política educativa, actualmente existe una “hoja de ruta” definida en materia curricular, dijo Caggiani. Con relación a esto, señaló que la administración anterior implementó una reforma de programas que comenzó a aplicarse por primera vez el año pasado en varios grados, lo que generó tanto dificultades de implementación como cuestionamientos sobre su enfoque.

En ese marco, indicó que durante este año y el próximo se prevé continuar discutiendo y ajustando aspectos del currícula, especialmente en el tramo educativo obligatorio entre los 13 y los 18 años, con el objetivo de revisar competencias, contenidos, formas de evaluación, criterios de pasaje de grado y el peso de las inasistencias, entre otros puntos. Además, aseguró que se procurará construir consensos entre los distintos actores del sistema educativo, de forma de garantizar la continuidad de las medidas más allá del cambio de gobierno.

En cuanto a los criterios de aprobación, el presidente de la ANEP dijo que en las últimas dos décadas Uruguay ha reducido los niveles de repetición sin que eso se haya traducido en cambios en los resultados de aprendizaje. En ese sentido, cuestionó la idea de que la disminución de la repetición implique una caída en la calidad educativa y sostuvo que ese argumento parte, de alguna manera, de una mirada “elitista”.

A su entender, el debate de fondo pasa por el rol que debe tener el sistema educativo al pensar si lo que está cambiando es la perspectiva de que el sistema educativo es “una carrera con vallas” o “un espacio de construcción de la ciudadanía del siglo XXI”. Sobre eso, planteó que la investigación educativa de las últimas décadas muestra que los estudiantes aprenden de distintas formas y que insistir en mecanismos repetitivos de evaluación no garantiza mejores aprendizajes.

En cuanto al actual presupuesto de la ANEP, sostuvo que fue aprobado por todos los partidos políticos y afirmó que incluye un conjunto de políticas educativas sobre las que existe acuerdo, como la extensión del tiempo educativo, la universalización de la educación a los tres años, la ampliación de la educación terciaria en el interior del país y la mejora de los egresos y de los aprendizajes.

Revisión de la extensión del tiempo educativo

Con relación a los centros María Espínola, programa creado en el gobierno anterior, Caggiani explicó que al inicio de la actual administración se identificaron entre ocho y nueve modalidades diferentes de organización del tiempo educativo en Uruguay —entre ellas media rural, centros educativos asociados, institutos de tiempo completo y de tiempo extendido—. Ante ese panorama, señaló que se aprobó una hoja de ruta para avanzar en la unificación de criterios, con el objetivo de preservar los aspectos positivos de cada modalidad y corregir aquellos que sea necesario ajustar.

En ese marco, indicó que actualmente no hay cambios en el funcionamiento de los centros, ya que aún no existe una resolución definitiva sobre los formatos y modalidades que se adoptarán en el futuro. A su vez, confirmó que este año no se prevé ampliar la cantidad de centros de este tipo.

El proyecto de la Uned y los espacios de participación en ANEP: “Esperamos que este año los dos tengan aprobación”

Para finalizar, habló sobre los dos proyectos de ley actualmente a estudio del Parlamento que fueron presentados por el Poder Ejecutivo. El primero apunta a recomponer los espacios de participación en el sistema educativo, mediante la creación de órganos colegiados en las direcciones generales con participación docente y la habilitación de ámbitos consultivos que incluyan a familias, organizaciones de la sociedad civil y otros actores vinculados a la educación.

El segundo, es el que propone la creación de la Universidad Nacional de la Educación (Uned). Ambos textos están actualmente en consideración parlamentaria y, según indicó, con la expectativa de que puedan aprobarse durante este año.