Los edificios de la Universidad de la República (Udelar) volvieron a llenarse de estudiantes el lunes, que marcó el inicio de un nuevo semestre de cursos en la mayoría de los servicios universitarios. Mientras el cogobierno de la institución discute de qué manera asignar los recursos incrementales votados en la última Ley de Presupuesto Quinquenal, señalados como insuficientes, la Udelar volvió a superar su número máximo de inscripciones, según informó El País.

Este martes en el Consejo Directivo Central, Héctor Cancela, el rector de la Udelar, compartió un informe con datos preliminares de las inscripciones, ya que aún quedan por procesar los ingresos de algunas carreras que se ofrecen desde la Facultad de Medicina, a través de la Escuela Universitaria de Tecnologías Médicas (EUTM). Los datos compartidos por el rector, actualizados al 9 de marzo, marcan que la Universidad lleva registrados 21.751 nuevos ingresos, 147 más que el año pasado. De todas formas, Cancela estimó que las carreras de la EUTM marcarán unos 1.500 ingresos más, por lo que la cifra total superaría las 23.000.

En cuanto a los servicios universitarios con más inscripciones, el rector afirmó que no hay mayores novedades con relación al año pasado: Facultad de Ciencias Económicas y Administración tiene 5.011 nuevos estudiantes, Derecho con 4.959 y Medicina con 3.500, que con la cifra de las carreras de EUTM superaría los 5.000.

En el cuarto lugar está la Facultad de Psicología, que, si bien bajó la cantidad de inscriptos en relación a 2025, cuando la matrícula de ese centro de estudios presentó una explosión importante, con 3.180 ingresos, sigue manteniendo una cifra muy insuficiente de docentes.

El Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte es el servicio de la Udelar que se ubica en el quinto puesto de mayores ingresos nuevos, con 3.158, seguido de la Facultad de Ingeniería, con 2.957.

En el interior, otros Cenur también vienen en crecimiento: en el del Este se registró 1.620 estudiantes nuevos en sus tres sedes; el Suroeste tendrá 580 ingresos; mientras que el Noroeste, que fue el que más creció este año, marcó 790 inscriptos. De todas formas, las inscripciones registradas en los Cenur se mantienen en 16% de las de toda la Udelar, misma proporción que el año pasado.

Cancela valoró de forma muy favorable que cada vez más estudiantes elijan estudiar en la Udelar, pero advirtió que, pese a los incrementos recibidos, las capacidades de docentes y funcionarios técnicos, administrativos y de servicios (TAS) se seguirán tensionando. En la pasada discusión presupuestal y en las anteriores rendiciones de cuentas, la universidad marcó que, mientras su matrícula viene en aumento en los últimos años, la cantidad de docentes y funcionarios TAS se mantiene estancada, por lo que se requería un incremento mayor para esos rubros.

Por otra parte, el rector mencionó que las propuestas de formación que ofrece la institución son de calidad y que una muestra de ello son algunas líneas de cooperación que se vienen desarrollando con el extranjero, como la apertura de universidades alemanas a investigadores uruguayos para que desarrollen estudios de doctorado y posdoctorado.