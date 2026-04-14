Trabajadores de la Escuela de Artes y Artesanías, Dr. Pedro Figari, que funciona bajo la órbita de UTU, se declararon en conflicto el viernes. Según una carta compartida por el núcleo sindical de docentes, el conflicto se debe a que desde diciembre de 2025 están a la espera de la asignación de 260 horas, lo que ha dejado hasta el momento a docentes sin poder trabajar y alumnos en lista de espera para inscribirse a las capacitaciones que ofrece el centro.

Se trata de una propuesta para mayores de 15 años e incluye especialidades como muralismo, pastas y esmaltes de gres, telar alto lizo, telar bajo lizo, carpintería -inicial y artesanal-, microfusión en cera, historieta e ilustración, marquetería, restauro, fotografía digital y cuero.

Sumado a eso, el 27 de marzo la inspección regional de UTU les comunicó, sin ninguna resolución formal, que 15 de las capacitaciones que ofrecía la escuela pasarían a ser brindadas por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), lo que generó un cuestionamiento por parte del cuerpo docente.

Matilde Sotelo, profesora de Cerámica en la escuela Pedro Figari, contó en diálogo con la diaria que algunos de los cursos cuya continuidad se puso en riesgo tienen hasta 15 años de antigüedad y forman parte de la oferta profesionalizante en artes y artesanías. Además, Sotelo señaló que la denominación de “capacitaciones” puede resultar algo “arbitraria” ya que en varios casos se trata de instancias de profundización de otras propuestas educativas debido a que la escuela Pedro Figari abarca una amplia diversidad de disciplinas y oficios.

La profesora dijo que son más de 20 docentes pertenecientes a la escuela los que actualmente no están cobrando su salario y que los reclamos de parte del sector docente incluyen: que se mantengan las 15 capacitaciones en UTU, que se abran oficialmente las inscripciones para los estudiantes y que se abonen los salarios correspondientes al mes de marzo de los docentes que no pudieron trabajar.

Por otra parte, José Forlán, docente de Historia del Arte y Economía, habló con la diaria y contó que anteriormente se les indicó que las autoridades presentarían un cronograma y que las capacitaciones abrirían después de Semana de Turismo. Sin embargo, fue después de Turismo que les comunicaron que los cursos serían eliminados, dejando a docentes sin la posibilidad de elegir horas y reincorporarse.

Otro de los factores que para Forlán se ve amenazado con la eliminación de las propuestas de capacitación es el “derecho” de los estudiantes a su formación. A su vez, subrayó al igual que Sotelo, que la comunicación por parte de la inspección se dio de manera verbal ante la dirección de la UTU y que nunca se consultó al colectivo docente ni se le comunicó ningún aspecto de manera formal. Con respecto a esto, dijo que el conflicto le recordó situaciones en las que durante la administración anterior “las cosas se decidían de un día para el otro”.

Los docentes informaron que este lunes se mantuvo una reunión con la dirección general de UTU y la inspección del centro para alcanzar un acuerdo. Lo comunicado hasta el momento y confirmado por la directora general de UTU, Virginia Verderese, indica que las capacitaciones se mantendrán a cargo del centro y que ya fueron habilitadas las horas correspondientes para ser elegidas.

A su vez, en la jornada de hoy el colectivo docente se reunirá en asamblea para dialogar sobre la continuidad de los hechos y evaluar la toma de horas.

Verderese aclaró en diálogo con la diaria que, además, la escuela tiene el “95% de la oferta funcionando” y que sería oportuno trabajar en una “marca país” que permita el reconocimiento pertinente del centro educativo.

Ante un posible cuestionamiento respecto a la edad que promedian los estudiantes asistentes a la escuela, Sotelo respondió que la UTU alberga alumnos de distintas edades, desde adolescentes hasta adultos y que, son estos últimos, quienes muchas veces continúan capacitándose en los distintos cursos semestrales que ofrece el centro, incluso después de ya adquirida una formación. A su vez, enfatizó en la necesidad de continuar la formación educativa más allá de la edad y, en ese sentido, cuestionó que no se contemplen alternativas para la reinserción en nuevos oficios, incluso “después de los 45 años”.